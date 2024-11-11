中職／FA大魚+1 朱育賢兩守位重砲上架挑戰自身價值
挑戰奔向自由的最後一天，樂天桃猿隊重砲朱育賢也確定遞交自由球員申請，加入詹子賢、陳子豪、陳韻文的行列，目前共4人上架。
因應取得FA資格，朱育賢今年首度聘請經紀公司，儘管猿隊也開出複數年合約展現留人誠意，但朱育賢經過討論後最終仍決定挑戰市場，檢視自身價值。
朱育賢將在本月26日滿33歲，生涯已累積169發全壘打，達成200轟指日可待，以2015年第七輪指名跨入職棒的他，打出後段輪次傳奇，年紀正值壯年的重砲身手，加上可一壘、可外野，對許多球隊來說都有空間，審慎評估延攬。
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