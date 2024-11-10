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PLG／勇士挖坑給自己跳 吳永仁仍肯定球員

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
吳永仁（右二）本季成勇士執行教練。圖／勇士提供
吳永仁（右二）本季成勇士執行教練。圖／勇士提供

面對主場「背靠背」出賽的台北富邦勇士，今天上半場最多落後台南台鋼獵鷹25分，儘管第四節追平甚至2分超前，最終仍以93：99吞敗，不過第一年臨場的執行教頭吳永仁仍肯定球員努力，雖給自己挖了「大坑」但沒有放棄，雖吞下開季5戰的第3敗，仍是很好的經驗和學習。

「我對我的球員感到非常驕傲、很肯定，就算一開始最多落後到25分，我們還是不放棄，努力追趕，第四節末段有領先2分，但球員在體力上『背靠背』有點辛苦。」吳永仁形容，今天先發命中率不佳，為球隊挖了一個「大坑」，但比賽尾聲有填平甚至超前，為球員的努力和付出感到非常驕傲。

為勇士投進追平球的周桂羽今天攻下勇士本土最高的13分，成為PLG唯一入選亞洲盃資格賽第二階段中華隊國手的他說：「好不容易從落後到追平，但整個過程在防守過程交代不清，讓谷毛（唯嘉）和小洋將進攻上造成我們很大的威脅。下禮拜二還有一場，會做出防守策略的調整。」

連5場都出賽的洋將威希今天攻下全隊最高22分外帶全場最高18籃板，首度來台的他表示，隨著每場比賽進行，自己有愈打愈舒服，且球季會和另3支球隊多次交手，會找到自己角色定位。

勇士面臨4天3戰考驗，今天上場34分鐘的威希也說要「背靠背」出賽的確辛苦，但也是球季中挑戰的一部分，「這是很好的學習，我們可以放棄但我們沒有，球隊會繼續進步。」

台南台鋼獵鷹 吳永仁 富邦勇士

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