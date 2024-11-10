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中職／李多慧傳遭跟縱 樂天女孩梔梔也爆曾有相同經歷「當時沒人相信」
中華職棒味全龍啦啦隊李多慧，於今天在個人臉書指出環台行程遭到跟縱，讓她怕得不敢回家，而樂天桃猿啦啦隊成員梔梔，也轉貼李多慧貼文，表示自己也有過相同經歷，並說，「當時沒人相信，還覺得我炒新聞」、「過了那麼久，我還是等不到一句道歉」。
梔梔在Threads上貼文說，「大概是在某一年澄清湖的球賽，我發了有人從我下班一路跟蹤我─宵夜─等警衛開門─回家路程甩掉他，而我也查到他的車牌是誰，當時沒人相信，還覺得我炒新聞，過了那麼久，我還是等不到一句道歉，我知道是你，你是不是不知道我早就知道了？」顯然她很清楚跟縱的人是誰，藉由李多慧的遭遇，她把這件事說了出來。
本名張梔呈的「梔梔」，味全龍啦啦隊小龍女成員，2022年離開，直到今年才重返樂天桃猿啦啦隊，重返啦啦隊圈子。
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