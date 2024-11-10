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冬盟／高志綱、鄧蒔陽領軍 山林、海洋隊30人名單公布

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

2024亞洲冬季棒球聯盟將於11月23日開打，中華職棒兩隊名單公布。圖／中華職棒聯盟提供
2024亞洲冬季棒球聯盟將於11月23日開打，中華職棒兩隊名單公布。圖／中華職棒聯盟提供
2024亞洲冬季棒球聯盟將於11月23日開打，中華職棒將六支球隊分成台灣山林隊、台灣海洋隊，今天兩隊各30人球員名單正式揭曉，統一獅隊高志綱將再次執掌總教練兵符，海洋隊則由台鋼雄鷹隊鄧蒔陽擔任總教練。

高志綱帶領的是由中信兄弟、統一獅、樂天桃猿組成的台灣山林隊，樂天桃猿投手林華偉、舒治浩、統一獅捕手張翔、內野手何恆佑、中信兄弟投手馮皓皆是連兩年參戰的選手。

今年的選秀新人也會投入冬盟，投手鍾允華在今年測試會投出最快球速151公里，進入選拔會並獲得統一獅第三指名；何品室融今年獲得樂天桃猿隊第二指名，青棒時期即繳出令人印象深刻的優異成績，在冬盟的表現也備受期待。

中信兄弟張士綸今年在二軍拿下打擊王和盜壘王兩座獎項，並在下半季完成一軍首安，今年將挑戰冬盟展球技，累積經驗突破自我。

鄧蒔陽率領的台灣海洋隊由味全龍、富邦悍將、台鋼雄鷹組成，投手黃子豪為今年選拔會台鋼雄鷹第二指名選手，具有身材優勢、球速快，表現值得期待；來自悍將捕手豊暐，今年再度參戰冬季聯盟，味全龍冉承霖也是連兩年加入冬盟行列。

今年因為中華培訓隊沒組隊參賽，台灣山海兩隊特別邀請到四位大專潛力球員加入冬盟陣容，投手黃士齊、林萬益、外野手王威倫、范育銓，一投一打分別加入山林、海洋隊，讓大專潛力球員不僅能藉由冬盟賽事體驗職棒氛圍。

台灣球隊在冬盟期間洲際場次在一壘側、斗六場次則在三壘側，其他球隊保持主隊一壘側、客隊三壘側，若兩支台灣球隊交戰則比照主隊一壘、客隊三壘分配。

冬盟 台鋼雄鷹 樂天桃猿

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