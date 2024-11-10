12強賽／美國各種壘上有人無得分 波多黎各1轟贏下投手戰

2024年世界12強棒球賽從今天的A組預賽開始點燃戰火，美國隊示範各種無法得分方式，波多黎各隊靠巨人隊新秀塞瓦勒斯（Sabin Ceballos）的一發陽春砲分出勝負，以1：0贏球，美國隊全場出現10個殘壘。

前5局雙方雖然偶有攻上得點圈，但都欠缺臨門一腳，直到6局上2出局、無人在壘時，首局敲出二壘安打的塞瓦勒斯，此時一發中外野全壘打，打破0：0僵局；22歲的塞瓦勒斯在巨人農場排名第30，今年在高階1A繳出10轟、60分打點演出。

美國隊6局下開始局局有攻勢，1出局二三壘有人、2出局滿壘、無人出局二三壘有人，卻在多明尼加頻頻換投壓制，加上守備接連美技，都一分未得。

9局下美國隊更是開局就由克勞佛（Justin Crawford）敲出二壘安打，接著隊友飛球出局但推進上三壘，結果迪凡尼（Cam Devanney）敲出滾地球，克勞佛闖本壘出局成第2個出局數，波多黎各最終靠再見接殺飛球贏下比賽。

荷蘭和巴拿馬則上演打擊大戰，兩隊合計敲出26支安打包含4轟，荷蘭靠著迪德（Ray-Patrick Didder）在10局下的再見安打，以9：8險勝巴拿馬，拿下開門紅。

比賽前半段由巴拿馬佔據優勢，拉莫斯（Jose Ramos）2局上2分砲帶動下，前4局打完以7：3領先，不過6局下包含史構普（Sharlon Schoop）陽春砲在內，荷蘭追回3分，7局下追平比數，8局下迪德更敲出超前安打。

只不過9局上荷蘭未能守成，被前大聯盟球員塔哈達（Ruben Tejada）敲出追平陽春砲，不過10局下迪德再次當英雄，在2出局、二三壘有人時敲出關鍵安打，一棒讓比賽說再見。

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