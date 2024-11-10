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中職／中信兄弟封王遊行15萬球迷響應 喊詹子賢留下來

聯合報／ 記者蘇志畬趙容萱／台中報導
中信兄弟封王遊行在台中市熱鬧登場，吸引大批象迷到場參與。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟封王遊行在台中市熱鬧登場，吸引大批象迷到場參與。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊今年奪得隊史第十座中職總冠軍，昨天在台中市舉辦封王遊行，也是近四年第三次，依舊吸引約十五萬名球迷參與，「雙子」詹子賢、陳子豪成為自由球員，也讓「留下來」成為球迷呼喊口號之一。

台中市長盧秀燕致詞時只花十九秒，說了兩句話「今年我們又封王，好爽！」立院副院長江啟臣與藍委兌現祭品文承諾，發送五百塊肉排與飲料。

兄弟繼二○二一、二二年完成二連霸後，再次在台中舉辦封王遊行，黃衫球迷絲毫不減熱情，台中市長盧秀燕表示，這次動員六個局處協助，兌現封王一定舉辦遊行的承諾，也跟球迷相約明年兄弟繼續稱霸，「不見不散」。

兄弟領隊劉志威說：「台中本來就是我們的家，市府也全力支持，謝謝市府總動員，讓活動能夠順利。」接下來是否會在台北市遊行，則因卡到世界十二強棒球賽，還無法確定。

第三次參加封王遊行的詹子賢心情複雜，因為之後將成為自由球員，不少球迷喊著要他留下來，他謝謝球迷的支持，「這陣子睡不太好，比完總冠軍賽時糾結要不要丟，球員生涯短暫，就照自己的心去走」。

許基宏尚未提出是否成為自由球員，封王遊行因卡到出國行程未出席，劉志威表示，與詹子賢、陳子豪都有保持聯繫，也了解許基宏的想法，至於是否行使權利，就交給球員決定。

日本教頭平野惠一首次以總教練身分參加封王遊行，見證「百萬象迷」力量，對他來說跟日職不同是球迷騎車、開車跟隨，他也模仿喇叭、汽笛的聲音「叭叭叭、嗶嗶嗶」，生動形容這個新鮮感受，更有封王的使命感。

兄弟 盧秀燕

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