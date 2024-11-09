中職／雄鷹元年遊愛河 洪總感謝球迷「寬容」

台鋼雄鷹今日舉辦「愛河遊船同樂會」，總教練洪一中領軍，帶領選手以及Wing Stars搭上愛之船，遊船感謝高雄鄉親以及球迷朋友在雄鷹元年給予熱情支持，市民、球迷也在岸邊揮旗吶喊，場面相當熱鬧。

台鋼雄鷹深耕高雄在地，季前「路口計畫」邀請市民進場看球，除了5次路口「拜票」，還在高雄市區進行車掃；球季結束後有始有終，再次用特別方式感謝球迷支持，別出心裁在船上與大家見面，董事長王炯棻說：「季初的時候，我們透過掃街拜票，好像在選市長一樣，最後去到了澄清湖球場，象徵球隊希望把市民帶回棒球場，今天球隊遊河謝票，最後把球迷帶到歷史博物館，象徵球隊希望能夠跟高雄歷史結合在一起，跟高雄共好共榮。」

遊船結束後，球隊來到高雄市立歷史博物館，舞台活動熱鬧登場，公益競標打頭陣，王柏融、吳念庭、陳文杰、張肇元以及TAKAO簽名人型立牌共募得2萬2300元，全額捐贈給南高雄家扶中心，接著吳念庭、郭阜林與小野寺賢人與球迷進行小遊戲，郭俞延、顏清浤、洪瑋漢則現場演唱動聽歌曲，郭阜林、紀慶然、陳飛霖、葉保弟與Wing Stars一起帶來應援曲舞蹈表演。

台鋼雄鷹今日舉辦「愛河遊船同樂會」，感謝第一年球迷的支持。圖／台鋼雄鷹隊提供

最後王炯棻、領隊劉東洋、執行長謝汶芳、總教練洪一中以及選手全體站上舞台表達誠摯感謝，劉東洋表示：「謝謝各位球迷在這一年的支持，台鋼雄鷹從零到有，一軍這一年多來走來真的很不容易，謝謝你們跟著台鋼雄鷹度過這一年酸甜苦辣，明年球季我們一定會展現更堅強戰力、更旺盛鬥志！」

而洪一中不只感謝球迷支持，他表示更重要是寬容，回憶今年球季，他說：「對球迷的感謝，更多是感動，當球隊表現不好的時候，我都覺得比賽到五局、六局觀眾可能走一大半了，但是當比賽結束走到球場外面去謝幕的時候，看到那麼多球迷還是留在那裡，替這些球員加油打氣，內心那份感動，我想不是只有我有感受，球員也感受得到。」

隊長王柏融則說：「感謝你們這一年來支持與陪伴，無論在高峰時刻或在低潮日子，你們一直不斷給我們鼓勵，每一場比賽吶喊、每一則留言和鼓勵，對我們來說都是無比珍貴的力量。為了不辜負你們期望，未來我們會繼續努力、繼續奮鬥，將最好表現獻給所有支持台鋼雄鷹的你們！」

台鋼雄鷹10月16日展開秋訓，經過將近4周，秋訓即將在11月10日劃下句點，洪總說：「我感受到球員那股明年想要打好的拚勁，大家都非常努力付出、練習，我也期待明年有好成績，在這裡跟各位球迷相約，明年10月我們還有賽事，希望你們更支持這個球隊，讓10月我們擠爆澄清湖！」

台鋼雄鷹今日舉辦「愛河遊船同樂會」，感謝第一年球迷的支持。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹今日舉辦「愛河遊船同樂會」，感謝第一年球迷的支持。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹今日舉辦「愛河遊船同樂會」，感謝第一年球迷的支持。圖／台鋼雄鷹隊提供

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