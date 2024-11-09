中職／兄弟台中封王遊行湧15萬球迷 台北是否舉辦時間因素未定
中職中信兄弟今天在台中舉行封王遊行，吸引「百萬象迷」到現場共襄盛舉，球團預估約有15萬名球迷一起參與，領隊劉志威也說：「台中就是我們的家，當然要在台中辦。」
中信兄弟在今年球季勇奪隊史第10冠，今天與台中市政府合作，在台中舉行封王遊行，從起點台中市政公園現場就擠滿了球迷。
兄弟球團表示，遊行過程中粗估共吸引了15萬名球迷，其中還有許多鐵粉騎著機車跟在遊行車後面，不過今年遊行流暢度比以往更好，在1小時內就結束；遊行最後回到台中洲際棒球場，球團特別在場內讓球員與球迷玩遊戲互動，也吸引超過萬名球迷進場。
兄弟在2021、2022年奪冠時都有在台中進行封王遊行，其中2022年在台中、台北都有遊行，領隊劉志威說：「台中是我們的家，當然要在台中辦，市府也全力支持我們，很謝謝市府，每次遊行都是整體總動員，讓市民、球迷都可以參與。」
至於今年是否會在台北進行封王遊行，劉志威指出，今年時間比較難確認，因為有世界12強棒球賽，球員也有一些陪家人、訓練的行程，「北部遊行還沒有確認，時間上滿難安排的，因為我們都希望遊行盡量大部分球員都參與。」
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