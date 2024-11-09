快訊

桔梗、萬宜颱風接續生成 與「銀杏」三颱共舞

遭葛斯齊爆料…網問「我想要妳」什麼意思？ 釣出王定宇親解

經濟艙好座位不用搶？廉價旅遊達人分享「極限延遲報到」成功率9成

中職／兄弟台中封王遊行湧15萬球迷 台北是否舉辦時間因素未定

中央社／ 台中9日電
中職中信兄弟今天在台中舉行封王遊行，吸引「百萬象迷」到現場共襄盛舉，球團預估約有15萬名球迷一起參與。中央社
中職中信兄弟今天在台中舉行封王遊行，吸引「百萬象迷」到現場共襄盛舉，球團預估約有15萬名球迷一起參與。中央社

中職中信兄弟今天在台中舉行封王遊行，吸引「百萬象迷」到現場共襄盛舉，球團預估約有15萬名球迷一起參與，領隊劉志威也說：「台中就是我們的家，當然要在台中辦。」

中信兄弟在今年球季勇奪隊史第10冠，今天與台中市政府合作，在台中舉行封王遊行，從起點台中市政公園現場就擠滿了球迷。

兄弟球團表示，遊行過程中粗估共吸引了15萬名球迷，其中還有許多鐵粉騎著機車跟在遊行車後面，不過今年遊行流暢度比以往更好，在1小時內就結束；遊行最後回到台中洲際棒球場，球團特別在場內讓球員與球迷玩遊戲互動，也吸引超過萬名球迷進場。

中信兄弟封王遊行在台中市熱鬧登場，吸引不少象迷到場參與。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟封王遊行在台中市熱鬧登場，吸引不少象迷到場參與。記者黃仲裕／攝影

兄弟在2021、2022年奪冠時都有在台中進行封王遊行，其中2022年在台中、台北都有遊行，領隊劉志威說：「台中是我們的家，當然要在台中辦，市府也全力支持我們，很謝謝市府，每次遊行都是整體總動員，讓市民、球迷都可以參與。」

至於今年是否會在台北進行封王遊行，劉志威指出，今年時間比較難確認，因為有世界12強棒球賽，球員也有一些陪家人、訓練的行程，「北部遊行還沒有確認，時間上滿難安排的，因為我們都希望遊行盡量大部分球員都參與。」

中信兄弟 中職 棒球

延伸閱讀

中職／平野惠一感受百萬象迷「叭叭叭」 球迷舉牌「不無助」

中信兄弟封王遊行感謝祭 江啟臣等4立委送肉排、雞排及飲料

影／中信兄弟隊史第十冠 封王遊行在台中熱鬧登場

影／盧秀燕省話喊「好爽」 中信封王遊行僅說19秒2句話

相關新聞

日職／羅德放行了！佐佐木朗希挑戰大聯盟：人生只有一次

「令和怪物」即將渡海！羅德隊今天公布，王牌投手佐佐木朗希將透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟，今天開始進行移籍手續，佐佐木朗...

中職／球迷大喊留下來！詹子賢：照自己的心去走

中信兄弟隊拿下今年中華職棒總冠軍，今天在台中舉辦封王遊行，過程中球迷聲聲喚，希望成為自由球員的詹子賢能夠「留下來」，詹子...

中職／平野惠一盼「雙子」都留下：想跟他們一起比賽

中信兄弟隊今天在台中舉辦封王遊行，球團已經開始為明年球季做準備，總教練平野惠一坦言，休賽季要面對人員流動，自己不太喜歡這...

中職／平野惠一感受百萬象迷「叭叭叭」 球迷舉牌「不無助」

原本擔心封王遊行只有百人參加，中信兄弟隊總教練平野惠一今天見證「百萬象迷」力量，15萬人聚集，車隊中還有球迷舉牌「謝謝你...

中職／佛斯特離隊給祝福 劉志威談王建民續約：他想留在台灣

中信兄弟隊外籍投手教練佛斯特因個人規劃離隊，領隊劉志威感謝他這些年的貢獻，兄弟教練團將進行整體安排，而合約到期的投手教練...

中職／兄弟台中封王遊行湧15萬球迷 台北是否舉辦時間因素未定

中職中信兄弟今天在台中舉行封王遊行，吸引「百萬象迷」到現場共襄盛舉，球團預估約有15萬名球迷一起參與，領隊劉志威也說：「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。