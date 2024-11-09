快訊

你喝的是細菌特調水？水壺別只用水洗，4清潔秘訣學起來

中職／平野惠一感受百萬象迷「叭叭叭」 球迷舉牌「不無助」

北捷高中生遇揮刀女「第一時間抓她手」不讓再攻擊其他人

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／也盼「雙子」留下 平野惠一：想跟他們一起比賽

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中職中信兄弟隊9日在台中舉行封王遊行感謝祭，遊行隊伍抵達終點站台中洲際棒球場，球員與啦啦隊成員站在階梯上與球迷們開心合影。中央社
中職中信兄弟隊9日在台中舉行封王遊行感謝祭，遊行隊伍抵達終點站台中洲際棒球場，球員與啦啦隊成員站在階梯上與球迷們開心合影。中央社

中信兄弟隊今天在台中舉辦封王遊行，球團已經開始為明年球季做準備，總教練平野惠一坦言，休賽季要面對人員流動，自己不太喜歡這樣的氛圍，但也跟詹子賢陳子豪溫情喊話過，「當然還是想跟他們一起比賽。」

今年中職共有32人符合自由球員（FA）資格，兄弟隊的詹子賢、陳子豪兩人確定行使，平野惠一表示，FA是球員的權利，「他們應該也不反對繼續留在球隊，就讓他們好好思考。」

台中市政府攜手中職中信兄弟球團9日舉辦封王遊行感謝祭，兄弟總教練平野惠一（前右）代表致贈市長盧秀燕（前左）總冠軍合照紀念板。中央社
台中市政府攜手中職中信兄弟球團9日舉辦封王遊行感謝祭，兄弟總教練平野惠一（前右）代表致贈市長盧秀燕（前左）總冠軍合照紀念板。中央社

而明年洋將的安排，平野惠一也坦言，目前球隊都已經有在討論、計畫，「但是沒辦法透露。」當被問到哪位洋將最有機會續留時，他瞪大眼睛賣關子，「這個是秘密。」

今年德保拉原本預計季後參加世界棒球12強賽，但他沒有留在台灣，而多明尼加隊日前公布的名單也沒有他，平野惠一也不清楚狀況，因此被問到此題直接用中文回答：「我不知道。」

記者黃仲裕／攝影
記者黃仲裕／攝影

平野惠一 詹子賢 陳子豪

延伸閱讀

中職／平野惠一感受百萬象迷「叭叭叭」 球迷舉牌「不無助」

中職／當年牽線平野惠一如今成冠軍教頭 林威助：有和他說恭喜

中職／平野惠一透露數度眼淚在眼眶打轉 兄弟奪冠初衷不變

中職／謝謝他教我打棒球 曾頌恩感謝平野「人盯人」教導

相關新聞

中職／球迷大喊留下來！詹子賢：照自己的心去走

中信兄弟隊拿下今年中華職棒總冠軍，今天在台中舉辦封王遊行，過程中球迷聲聲喚，希望成為自由球員的詹子賢能夠「留下來」，詹子...

中職／也盼「雙子」留下 平野惠一：想跟他們一起比賽

中信兄弟隊今天在台中舉辦封王遊行，球團已經開始為明年球季做準備，總教練平野惠一坦言，休賽季要面對人員流動，自己不太喜歡這...

中職／平野惠一感受百萬象迷「叭叭叭」 球迷舉牌「不無助」

原本擔心封王遊行只有百人參加，中信兄弟隊總教練平野惠一今天見證「百萬象迷」力量，15萬人聚集，車隊中還有球迷舉牌「謝謝你...

中職／佛斯特離隊給祝福 劉志威談王建民續約：他想留在台灣

中信兄弟隊外籍投手教練佛斯特因個人規劃離隊，領隊劉志威感謝他這些年的貢獻，兄弟教練團將進行整體安排，而合約到期的投手教練...

影／中信兄弟隊史第十冠 封王遊行在台中熱鬧登場

中信兄弟今年拿下中華職棒總冠軍，也是隊史第十冠，最近四年拿到三座冠軍盃。今天在台中市舉行封王遊邊，沿途不少象迷騎機車跟隨...

中職／峮峮來了！中信封王遊行Passion Sisters成「嬌點」

台中地主隊中信兄弟象隊拿下中華職棒年度總冠軍，今在台中「封王遊行」，現場啦啦隊Passion Sisters一現身，立即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。