中職／也盼「雙子」留下 平野惠一：想跟他們一起比賽

中信兄弟隊今天在台中舉辦封王遊行，球團已經開始為明年球季做準備，總教練平野惠一坦言，休賽季要面對人員流動，自己不太喜歡這樣的氛圍，但也跟詹子賢、陳子豪溫情喊話過，「當然還是想跟他們一起比賽。」

今年中職共有32人符合自由球員（FA）資格，兄弟隊的詹子賢、陳子豪兩人確定行使，平野惠一表示，FA是球員的權利，「他們應該也不反對繼續留在球隊，就讓他們好好思考。」

台中市政府攜手中職中信兄弟球團9日舉辦封王遊行感謝祭，兄弟總教練平野惠一（前右）代表致贈市長盧秀燕（前左）總冠軍合照紀念板。中央社

而明年洋將的安排，平野惠一也坦言，目前球隊都已經有在討論、計畫，「但是沒辦法透露。」當被問到哪位洋將最有機會續留時，他瞪大眼睛賣關子，「這個是秘密。」

今年德保拉原本預計季後參加世界棒球12強賽，但他沒有留在台灣，而多明尼加隊日前公布的名單也沒有他，平野惠一也不清楚狀況，因此被問到此題直接用中文回答：「我不知道。」

記者黃仲裕／攝影

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