中職／平野惠一感受百萬象迷「叭叭叭」 球迷舉牌「不無助」

原本擔心封王遊行只有百人參加，中信兄弟隊總教練平野惠一今天見證「百萬象迷」力量，15萬人聚集，車隊中還有球迷舉牌「謝謝你讓我不再無助」，平野感受到台灣球迷熱情，最不同的地方他用狀聲詞形容「叭叭叭」。

「很多人呢。」平野惠一說，看到這麼多球迷來應援，感覺很幸福，但也因為跟之前參加遊行的身分不同，感受到更多的責任，「已經開始在想，明年要如何讓更多球迷進場，不能讓球迷失望。」

跟日職封王遊行相比，平野惠一表示，日本遊行的人數更多，但台灣很多球迷騎車、開車跟著，還有汽笛、鞭炮，「叭叭叭、嗶嗶嗶，這些是日本絕對看不到的，感覺很新鮮，更有封王的使命感。」

本季中華職棒總冠軍中信兄弟隊9日舉辦封王遊行感謝祭，許多球迷在終點台中洲際棒球場等待球員抵達，有球迷高舉寫有「屏東」的手舉牌，力挺總教練平野惠一。中央社

最令平野惠一印象深刻的是，有球迷背著自己的照片跟著遊行，還有人舉牌寫著「屏東」，平野笑說：「能不能成為榮譽市民？」媒體也看到，球迷背著的看板上寫著，「平野惠一最強の監督，謝謝你讓我不再無助」。

中信兄弟封王遊行在台中市熱鬧登場，吸引不少象迷到場參與。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟封王遊行在台中市熱鬧登場，吸引不少象迷到場參與。記者黃仲裕／攝影

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