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中職／峮峮來了！中信封王遊行Passion Sisters成「嬌點」
台中地主隊中信兄弟象隊拿下中華職棒年度總冠軍，今在台中「封王遊行」，現場啦啦隊Passion Sisters一現身，立即吸引象迷目光，「 峮峮來了！」頓時成為全場「嬌點」。
中信兄弟勇奪今年中華職棒年度總冠軍，今天在主場洲際球場所在的台中市政府前市公園，舉辦封王遊行，並且由台中市長盧秀燕今主持「封王遊行」，她致詞時說「今年我們又封王，好爽！」、「中信兄弟明年再拿下總冠 ，我們封王遊行再見」，象迷在場歡呼不已。
包括中信兄弟球員、教練和啦啦隊Passion Sisters成員，今天上午11時由市政公園出發，沿途經過中國信託市政分行（市府惠中路側）、文華高中（文心路2側門）、捷運文心崇德站、中國信託（洲際分行），最後回到台中洲際棒球場。
台中市運動局說，沿線聚集相當多球迷，球員及現場民眾熱情互動，氣氛熱鬧，車隊抵達洲際棒球場後，舉行分組對抗賽及球員簽名會，感謝象迷一路相挺。
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