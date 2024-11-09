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中職／佛斯特離隊給祝福 劉志威談王建民續約：他想留在台灣

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
王建民與中信兄弟合約已到期。 聯合報系資料照
王建民與中信兄弟合約已到期。 聯合報系資料照

中信兄弟隊外籍投手教練佛斯特因個人規劃離隊，領隊劉志威感謝他這些年的貢獻，兄弟教練團將進行整體安排，而合約到期的投手教練王建民也將在下周談約。

佛斯特自2017年年末以客座投手教練加入兄弟後，在2019年升上一軍擔任投手教練，也參與球隊二連霸，之後職務調整為二軍復健投手教練。

中信兄弟隊外籍投手教練佛斯特因個人規劃離隊。 聯合報系資料照
中信兄弟隊外籍投手教練佛斯特因個人規劃離隊。 聯合報系資料照

佛斯特這次是因個人生涯規劃，將回到美職體系執教，劉志威表示：「感謝他在球隊長期的貢獻，這是一個階段、一個階段，他在美國找到新工作，我們也是祝福。」

也因如此，教練團將重新進行整體安排，劉志威透露，內部已經有初步共識，「會有部門進行補強，像是投手、復健和跑壘，都可能新增教練。」

至於王建民的未來合約，劉志威也表示，已經約好洽談合約的時間，「這幾年下來，雙方合作都滿愉快，下周會針對細節再討論。」

外傳王建民考量家庭因素，有意返美發展，劉志威表示：「我認為他還是想留在台灣，繼續為台灣棒球界貢獻，不管他做出什麼決定，我們都會尊重。」

而劉志威也表示，據了解王建民仍想為台灣棒球效力，「不只是我們兄弟隊，而是幫助台灣棒球環境進步，這也是他當初回台的主要目的。」

中信兄弟 棒球 王建民

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