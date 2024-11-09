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中職／劉志威持續聯繫自由球員 外隊補強等周一截止

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟隊封王遊行，領隊劉志威參加。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊封王遊行，領隊劉志威參加。記者蘇志畬／攝影

今年中華職棒共有32人符合自由球員資格，中信兄弟隊詹子賢、陳子豪都已提出，另一符合資格的許基宏今天未現身封王遊行，兄弟領隊劉志威表示，自家的自由球員都有保持聯繫，也已先了解許基宏想法。

今年自由球員有23人是屬於自家薪資排名前12的A級球員，詹子賢、陳子豪、許基宏都在內，劉志威表示，與詹子賢、陳子豪都有保持聯繫，至於許基宏則是先了解過想法，至於是否行使，就交給球員決定。

統一獅隊終結者陳韻文已經提出，劉志威談到其他自由球員的補強方向，強調會等到周一截止之後，觀察整體自由球員的名單，再進行內部討論。

11月30日前各隊要提交60人的契約保留球員名單，劉志威表示，球隊對此已經有過討論，「大家意見上沒有太大不同，選秀進來球員，也就會有釋出，當然名單外也不代表不會留下，過去我們也滿多簽回來的球員，畢竟名單就是60人。」

自由球員 許基宏 陳子豪

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