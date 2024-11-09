中職／兄弟封王遊行「雙子」現身 球迷喊：留下來

中信兄弟隊今年拿下隊史第10座總冠軍，今天在台中市區舉辦封王遊行，也是近4年第3次，依舊吸引大批球迷參與，宣告投入自由球員的陳子豪、詹子賢未缺席，接受球迷熱情歡呼。

台中市長盧秀燕在致詞時表示，這次遊行動員6個局處協助，也兌現封王一定舉辦遊行的承諾，「有英雄在場我一向省話，把時間留給他們，我就說兩句，第ㄧ，今年我們又封王，好爽。第二，中信兄弟明年再拿下總冠軍，跟球迷相約不見不散。」

中信兄弟隊今年拿下隊史第10座總冠軍，在台中市區舉辦封王遊行。記者蘇志畬／攝影

兄弟自2021、2022年後再次在台中舉辦封王遊行，領隊劉志威表示：「台中本來就是我們的家，市府也全力支持，謝謝市府總動員，讓活動能夠順利。」

2022年兄弟除了台中外也在台北舉辦封王遊行，劉志威表示，今年北部的時間比較難確定，因為卡到世界棒球12強賽，加上球員季後也有自己的規劃，例如訓練或是陪伴家人，「北部還沒確認，因為希望大家都能來參與。」

陳子豪、詹子賢今年行使自由球員權利，今天在封王遊行現身時，球迷也都高呼「留下來」，另外有符合自由球員資格的許基宏今天則因出國還未能參加遊行。

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