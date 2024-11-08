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中職／李雅英明年續約悍將仍是未知數 曝跳「32撞」引肩痛

聯合新聞網／ 綜合報導
李雅英IG。
李雅英IG。

韓籍啦啦隊女神李雅英今天出席擔任韓國炸雞品牌一日店長活動，對於媒體詢問是否續留中華職棒富邦悍將啦啦隊，她表示仍有待經紀公司確認，不過，她也說了跳「32撞」確實會造成運動傷害，但她會為了球迷忍痛去跳。

長相甜美的李雅英在台灣擁有不少粉絲，結束中職球季之後，轉進台灣職籃TPBL台啤雲豹啦啦隊「電豹女」，繼續與台灣球迷互動，同時也參與台灣多項活動，昨天特別從南韓趕回台灣，出席今天炸雞店活動。

富邦悍將在球季結束之後，表達將會繼續全力留住韓籍「三本柱」李皓禎、南珉貞與李雅英三人，不過，李雅英在今天接受媒體訪問表示，合約仍有待經紀公司方面去確認，因此目前仍無法確定是否明年會續留富邦悍將。

至於她也特別提到跳「32撞」，是看影片自己學的，本身右肩就有舊傷，所以其實跳的時候有一點職業傷害，「肩膀部分就有點痛，但沒關係！球迷們喜歡我就會繼續跳下去。」

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