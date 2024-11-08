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中職／陳韻文提FA獅隊尊重他辛苦得來的機會 領隊：全力留人

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊投手陳韻文。記者陳正興／攝影
統一獅隊投手陳韻文。記者陳正興／攝影

中華職棒自由市場確定再有新貨上架，統一獅隊終結者陳韻文將提出FA申請，將成為今年投手最大魚；對於陳韻文的決定，獅隊領隊蘇泰安表示尊重，這是陳韻文辛苦得來的機會，球團立場就是全力留人。

陳韻文為2014年獅隊第一指名選進，2022年簽下3年合約於今年季後到期，累積9.033年年資取得自由球員資格。

蘇泰安表示，球團事先有表達想與他洽談合約，但陳韻文方面是提出希望可以提出FA申請、看看自己身價，「這是他的權利，韻文對我們是很重要的選手，我們會盡可能把他留下。」

過往FA轉隊率低，但隨著高中選秀進來的選手逐漸達到9年年資，選手成為FA時有年輕化的趨勢，也讓他們在上架時顯得更吃香，更添轉隊本錢，陳韻文如今僅28歲已經站在中職史上救援王的高度，在市場上頗具吸引力。

對於今年梯次的FA留人難度，蘇泰安對此表示，這要看是從哪個方面來看，以球隊來說，留人難度當然會比往年更高，但對環境、制度都是好事，選手如果有身價，透過自由市場公平競爭，「韻文也是從高中畢業投入職棒到現在，辛苦得來的機會。」他強調，球隊會持續與他洽談合約，全力留人。

陳韻文今年月薪為60萬，屬於A級自由球員，全額轉隊費為900萬，補償球員方案則是540萬加一名保護名單之外選手。

自由球員 蘇泰安 陳韻文

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