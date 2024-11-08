中職／啦啦隊朴旻曙竟稱南珉貞是「恐龍妹」未來想在台灣開店

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊朴旻曙近日上傳新影片，邀請富邦悍將南珉貞挑戰台灣辦桌菜，影片中她稱呼南珉貞是「恐龍妹」；南珉貞則自稱是「台妹」。

朴旻曙是今年來台發展的9位韓籍啦啦隊中，年紀最小的一位。她邀請南下的南珉貞到高雄住處，並料理冷凍包裝的辦桌菜，一起享用美食。

朴旻曙突然稱呼南珉貞為恐龍妹，她解釋意思是「像恐龍一樣可愛的人」，與一般台灣人認知有所不同。南珉貞強調自己是台妹，因為個性很單純活潑，接著又稱自己是「珉貞公主」。

兩人最後聊到未來規劃，南珉貞想帶家人來台灣生活，並經營咖啡店；朴旻曙則打算開花店。影片曝光後，網友們紛紛留言表示，「誰教她恐龍妹的，我真的快笑死」、「竟然叫珉貞恐龍妹太壞了」、「兩人互動好有趣」。

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