中職／山林隊象獅猿、海洋隊龍邦鷹爭冬盟之巔 開幕戰6女孩應援

2024亞洲冬季棒球聯盟門票今天正式開賣，開幕周活動首先公布，11月23日在台中洲際棒球場除了兩場賽事外，下午的場外活動攜手「紙風車劇團」進行免費公演為冬季聯盟拉開序幕，晚間開幕戰台日兩國職棒交鋒將由2位團長與6位女孩領軍應援為台灣加油。此外，冬盟開幕周歡迎親子一同進場看球，11月23日開幕當天的賽事特別開放12歲以下孩童出示健保卡或學生證就能免費入場。

中華職棒迎來六隊規模，冬季聯盟為讓六隊選手都有機會參與賽事，今年分為台灣山林隊、台灣海洋隊參戰，高志綱率領的台灣山林隊由中信兄弟、統一獅、樂天桃猿隊組成，鄧蒔陽帶領的台灣海洋隊則由味全龍、富邦悍將、台鋼雄鷹隊組成，將與日職紅隊、日職白隊、日本社會人隊力拚冬季聯盟的龍頭之位。

開幕周下午的場外活動將為亞洲冬盟揭開序幕，「紙風車劇團」自1992年成立以來足跡遍佈台灣各地劇場、戶外空間與中小學校，展現台灣兒童劇場的創意及特色，本次將演出《巫頂環遊世界》，由最有經驗的巫婆「巫頂」揮灑魔法，帶小朋友、大朋友環遊世界。中華職棒這次邀請紙風車劇團前進洲際棒球場冬盟開幕周，希望藉由結合棒球活動讓小朋友們以實際活動連結家庭親子關係，也讓喜歡看劇的小孩們認識棒球。

開幕周也特別和台中地檢署合作舉辦家庭日活動，讓喜歡棒球的老中青球迷都能進場觀看棒球賽事，為台灣國球加油，並期許能藉此延續棒球的永續精神，將熱血棒球魂流傳下去。

冬季聯盟門票今日正式開賣，首日賽事將在11月23日在台中洲際棒球場開打，午間賽事由台灣海洋隊交手日職紅隊，晚間賽事則由台灣山林隊交戰日職白隊。冬季聯盟平日免費入場，周六日原價300元、四強賽350元、季軍賽和冠軍賽400元，另外推出預售冬盟限定全季套票1000元，可觀賞全部場次，套票預售至12月1日截止，票券售出（若比賽因雨取消）亦不可要求退票。單場預售票至比賽前一天晚上23點59都能購買，只要在ibon售票系統購買預售票還可享現場票價之九折優惠。

聯盟將在每個周末推出不同主題活動，並安排中華職棒組成的台灣應援團女孩在台灣山林隊或台灣海洋隊的賽事中為選手加油，熱情邀請球迷朋友踴躍進場，或是透過DAZN有線電視、MOD、DAZN OTT、CPBL TV欣賞冬日棒球盛事。

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