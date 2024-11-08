MiLB／經紀公司證實潘文輝將開TJ手術 先留美動刀月底再返台

22歲台灣火球男潘文輝因手部不適辭退世界12強棒球賽，傳出傷情其實更嚴重，他將在這個月進行TJ手肘韌帶置換手術。所屬經紀公司證實此一消息，目前預計在動刀後於11月底回到台灣，2025年是否全季報銷還要看復健進度，現階段看看能否在明年秋訓回歸賽場。

最快球速100哩的潘文輝效力費城人隊體系，去年展開旅美生涯，今年最高層級高階1A，原本例行球季結束後預計要投入秋季聯盟、12強中華隊，但因手部不適就醫後評估無法再出賽，辭退12強，空缺由中信兄弟隊黃恩賜遞補。

美國媒體The Athletic揭露，潘文輝在小聯盟賽季尾聲時感覺到手肘酸痛，檢查後，確定將在這個月進行TJ手術。

經紀公司證實此事，潘文輝是在10月底左右得知必須開刀消息，完成手術後，預計在11月底回到台灣，潘文輝得知必須開刀想法正向，抱持積極態度去面對。

至於是否如報導2025年球季報銷？經紀公司回應，有沒有可能提早，還是必須看復健進度，一般開TJ手術至少要1年，目前就是先看看秋訓有沒有機會，球隊這邊不會著急讓他復出，還是要照醫生、復健師的進度去做排程。