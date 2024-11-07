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日職／張峻瑋穿153號加盟軟銀 朝儘早升上一軍努力
日本職棒軟銀隊今天正式公布以育成合約簽下18歲台灣投手張峻瑋，成為今年繼徐翔聖、黃錦豪、陳睦衡、蕭齊後，第五位旅日的高中畢業生，張峻瑋將穿上153號球衣，朝盡早成為一軍成員努力。
張峻瑋今年剛從穀保家商畢業，生涯最快球速可達156公里，早就吸引美、日職棒球團目光，但最終由軟銀隊搶下，也讓在日職打拚的台將人數一口氣增加到8人，其中今年加入的5人都是高中畢業生。
張峻瑋去年在U18世界盃大放異彩，預賽對墨西哥、複賽對美國，合計投2場，累計10.1局失1分責失，今年也再度入選U23世界盃國家隊，出賽3場投了6.2局有12次三振，成績1勝1敗、防禦率2.10。
透過軟銀球團，張峻瑋表達加盟的感想，「能夠加入這支具有漫長歷史的球隊，我感到非常光榮，從現在開始每一天都很重要，要朝著儘早能在一軍有活躍表現而努力，希望大家為我加油。」
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