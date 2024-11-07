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中職／小野寺、吉田確定續留雄鷹 劉東洋：兩人喜歡台灣

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹確定續約小野寺賢人。 聯合報系資料照
台鋼雄鷹確定續約小野寺賢人。 聯合報系資料照

台鋼雄鷹隊今年首次升上一軍，就繳出49勝70敗1和、勝率4成12的不俗成績，明年洋將布局也提早啟動，小野寺賢人、吉田一將確定續約，魔鷹則仍在持續溝通中。

小野寺賢人今年雖然因手肘韌帶撕裂傷，賽季提前報銷，然而受傷前在一軍出賽9場投50.2局，2勝4敗、防禦率2.31的成績獲得肯定；吉田一將在球季後段加入扛起終結者，15場出賽防禦率僅0.57、被上壘率0.89，自然也是續留目標。

日本右投吉田一與雄鷹續約。 圖／台鋼雄鷹隊提供
日本右投吉田一與雄鷹續約。 圖／台鋼雄鷹隊提供

雄鷹領隊劉東洋表示，小野寺賢人、吉田一將明年確定續約，「他們是今年滿大的收穫，球場上的表現以外，兩人也都很融入並且喜歡在台灣打球的環境。」

今年魔鷹更以30轟、99分打點位居聯盟雙冠王，球隊也有意續約，劉東洋表示，魔鷹今年的成績有目共睹，球迷也都很期待他的表現，目前仍在持續溝通，有消息會再公布。

整體洋投上來說，劉東洋表示，預計還會有新面孔，但要與今年效力過的洋投以及其他候選名單，進行整體的評估。

台鋼雄鷹 魔鷹

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