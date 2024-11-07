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u故事／台灣棒球三級實力傲視國際 職棒養成遇挑戰12強表現成為焦點

聯合報／ 記者陳煜彬王彥鈞謝承晏／台北即時報導

世界12強棒球賽將在13日開打，中華隊能否突破上屆的第五名，始終吸引棒球迷的目光。然而棒協理事長辜仲諒先前出席世界12強棒球賽台灣區預賽賽事記者會時表示，台灣棒球世界排名今年從第4上升到第2，但是職棒拖累了整體的成績，尤其是打擊一直在退步，這樣的論點引起各界熱議。

台灣的三級棒球實力深厚，少棒（U12）、青少棒（U15）、青棒（U18）在國際賽事中的表現一向亮眼，為台灣在世界棒球排名上貢獻不少積分。其中，穀保家商作為青棒層級的傳統強權，近年來頻頻在國內各大盃賽奪冠。記者陳煜彬／攝影
台灣的三級棒球實力深厚，少棒（U12）、青少棒（U15）、青棒（U18）在國際賽事中的表現一向亮眼，為台灣在世界棒球排名上貢獻不少積分。其中，穀保家商作為青棒層級的傳統強權，近年來頻頻在國內各大盃賽奪冠。記者陳煜彬／攝影

台灣的三級棒球實力深厚，少棒（U12）、青少棒（U15）、青棒（U18）在國際賽事中的表現一向亮眼，為台灣在世界棒球排名上貢獻不少積分。其中，穀保家商作為青棒層級的傳統強權，近年來頻頻在國內各大盃賽奪冠。今年在112學年度高中木棒聯賽中，穀保家商成功完成二連霸，這也是他們第七次封王，證明了其「常勝軍」地位。

甚至今年9月，在台灣舉行的亞洲青棒錦標賽上，中華隊奪冠，讓台灣在世界棒壘球總會（WBSC）棒球世界排名上升至第二名，與墨西哥並列，僅次於日本。儘管台灣三級棒球戰績輝煌，在成棒及職業層級的國際賽事中，中華隊的表現近年來卻不如預期。資深球評陳師正表示，台灣三級棒球擁有紮實的實力，但大專與業餘層級的隊伍逐漸減少，導致許多青棒人才無法順利銜接到更高層級的發展。

台灣的三級棒球實力深厚，少棒（U12）、青少棒（U15）、青棒（U18）在國際賽事中的表現一向亮眼，為台灣在世界棒球排名上貢獻不少積分。其中，穀保家商作為青棒層級的傳統強權，近年來頻頻在國內各大盃賽奪冠。記者陳煜彬／攝影
台灣的三級棒球實力深厚，少棒（U12）、青少棒（U15）、青棒（U18）在國際賽事中的表現一向亮眼，為台灣在世界棒球排名上貢獻不少積分。其中，穀保家商作為青棒層級的傳統強權，近年來頻頻在國內各大盃賽奪冠。記者陳煜彬／攝影

雖然台灣職棒近年來穩步發展，今年更迎來台鋼加入中華職棒一軍行列，但整體農場養成系統仍不及日本與美國完善。例如，日本職棒設有一軍、二軍與三軍體系，持續培養潛力選手；美國職棒則自新人聯盟至3A共分六個層級，形成一套完整的育成系統。

隨著職棒規模擴大至六隊，台灣棒球的進步有目共睹。能否在國際賽事中再創佳績，也成為球迷茶餘飯後的熱門話題。不論中華隊最終表現如何，年底的12強賽已提前凝聚了台灣球迷對棒球的熱情。

台灣的三級棒球實力深厚，少棒（U12）、青少棒（U15）、青棒（U18）在國際賽事中的表現一向亮眼，為台灣在世界棒球排名上貢獻不少積分。其中，穀保家商作為青棒層級的傳統強權，近年來頻頻在國內各大盃賽奪冠。記者陳煜彬／攝影
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中華隊 棒球 穀保家商

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