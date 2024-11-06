用心、專心、平常心 郭泓志與林振瑋帶偏鄉孩子點燃棒球夢想

「誰希望增加球速？」、「誰希望成為中華職棒選手？」放眼望去九成的孩子舉起手，台灣知名投手郭泓志和外甥22歲的旅美投手林振瑋，親臨台東棒球場「浪凡盃反毒投手營」，幫助偏鄉七所國中、小棒球隊的63位小將傳授棒球心法，為偏鄉孩子點燃夢想，提供他們一條健康、充實的成長之路。

「用心、專心、平常心，才能增加 自信心。」郭泓志開口第一個心法就是這句話，強調心理素質的重要性。他並引用大谷翔平的例子說明：「大谷從高三就專注於棒球，立志決定以「二刀流」成為世界第一的選手，他逐步建立自己的信心和穩定心態，更專心投入在球場上。」這樣的專注和穩定心態，是投手營希望帶給偏鄉孩子們的核心價值。

林振瑋也表示，自己並非天才型選手，從球速140進步到160公里，全憑持續的努力與專注，曾經沉寂超過兩年，靠的是不放棄；他更強調心態訓練的重要性不亞於技術提升。三天兩夜課程密集，包含測試肌力、熱身與敏捷訓練、投球和伸展，兩位球星更與孩子們分享從疼痛與身體訊號中學會自我保護的重要性。

「我要每個月進步一公里。」、「我學會了蓄力重要性。」、「我也要成為知名旅外投手。」看著每個孩子寫下對自己未來的期許，舉辦這次活動的浪凡基金會董事長馬詠睿充滿感動的說：「我們期望孩子們能學到的不只是棒球技巧，還有自保防護，以及人生的態度。郭泓志和林振瑋並非一開始就站上國際舞台，而是靠不懈的努力和勇於挑戰的精神，才逐步實現目標，這些故事無疑成為孩子們的最佳榜樣。」孩子爭相與兩位球星合影、簽名留念，他們不僅學到了技術，更感受到了自信的力量和追逐夢想的動力。