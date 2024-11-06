快訊

台金聯董座今日交接 施俊吉致辭無奈嘆：匹夫無罪，懷璧其罪

確定延押！沈慶京不想再被關押抗告失敗 確定再羈押禁見2個月

川普自行宣布當選！道瓊期指飆漲1,000點 川普交易熱翻天

棒球／大巨蛋未完成公安申報 棒協：相信北市府會處理好

中央社／ 台北6日電
世界12強棒球賽預賽B組將於13日在台北大巨蛋開打，不料大巨蛋至今尚未完成公安申報，棒協回應了。 中央社
世界12強棒球賽預賽B組將於13日在台北大巨蛋開打，不料大巨蛋至今尚未完成公安申報，棒協回應了。 中央社

世界12強棒球賽預賽B組將於13日在台北大巨蛋開打，不料大巨蛋至今尚未完成公安申報，中華棒協秘書長林宗成今天表示，協會只負責運作比賽，不擔心相關問題，相信市府會處理好。

北市建管處昨天表示，台北大巨蛋未依規定在2日前完成公共安全檢查申報，開罰新台幣12萬元，並限期要求10天內申報。

台北市議會上午召開定期大會工務部門質詢，北市都市發展局長簡瑟芳答詢表示，會強烈要求遠雄2天內完成公安申報程序；建管處會後補充，將要求遠雄9日前完成申報。

中華棒協是這次世界12強棒球賽承辦單位，12強預賽B組將於13日開打，台灣隊首戰就要對上韓國。而針對大巨蛋尚未完成公安申報，棒協秘書長林宗成今天接受中央社記者訪問時說：「12強我們是跟台北市政府合作，協會負責運作比賽，這部分市府會處理。」

被問到是否會擔心12強開打前仍尚未處理好，林宗成則強調：「不可能、不用擔心，我們是跟市府一起承辦，我相信應該會處理好。」

棒協 棒球

延伸閱讀

獨立遊戲開發者自製《爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會》模擬器

大巨蛋漏水爭議 議員怒遠雄考察人員層級低 北市坦言：較逃避

大巨蛋被貼公安不合格場所 議員轟：12強賽鬧國際笑話

世壯運撥6場次供中職賽事 體育局：勿為獲利排擠體育

相關新聞

冬盟／台日5隊23日起決戰中台灣 中職兵分山林、海洋隊

今年冬天持續燃燒棒球魂，2024亞洲冬季棒球聯盟將於11月23日展開，本屆賽事共5支球隊進行交戰，中職2隊加上日職2隊以...

棒球／大巨蛋未完成公安申報 棒協：相信北市府會處理好

世界12強棒球賽預賽B組將於13日在台北大巨蛋開打，不料大巨蛋至今尚未完成公安申報，中華棒協秘書長林宗成今天表示，協會只...

用心、專心、平常心 郭泓志與林振瑋帶偏鄉孩子點燃棒球夢想

「誰希望增加球速？」、「誰希望成為中華職棒選手？」放眼望去九成的孩子舉起手，台灣知名投手郭泓志和外甥22歲的旅美投手林振...

日職／佐佐木朗希動向成焦點 MLB高層口風緊閉

日職羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希明年動向備受關注。大聯盟總管會議今天正式開始，不過對於是否會網羅佐佐木朗希，許多球隊高層都都避而不談，表示無法發表評論。 23歲的佐佐木朗希本季先發18場，生涯首

中職／中信兄弟高宇杰、魏碩成 赴日職養樂多隊參與秋訓

中華職棒中信兄弟今天表示，一軍投捕教練王峻杰、捕手高宇杰、投手魏碩成前往日本職棒養樂多燕子隊松山基地參與為期2週的秋訓行...

中職／啦啦隊邊荷律曝最要好隊友是峮峮 喝酒後會變無賴

中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律因可愛臉蛋和個性，獲得許多球迷關注。她近日在網路節目提到，峮峮是跟她關係最好的隊友。 邊荷律首年來台就體驗到冠軍的喜悅，感動落淚畫面引發不少話題。她近日在「韓國女生J

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。