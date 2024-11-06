棒球／大巨蛋未完成公安申報 棒協：相信北市府會處理好

世界12強棒球賽預賽B組將於13日在台北大巨蛋開打，不料大巨蛋至今尚未完成公安申報，中華棒協秘書長林宗成今天表示，協會只負責運作比賽，不擔心相關問題，相信市府會處理好。

北市建管處昨天表示，台北大巨蛋未依規定在2日前完成公共安全檢查申報，開罰新台幣12萬元，並限期要求10天內申報。

台北市議會上午召開定期大會工務部門質詢，北市都市發展局長簡瑟芳答詢表示，會強烈要求遠雄2天內完成公安申報程序；建管處會後補充，將要求遠雄9日前完成申報。

中華棒協是這次世界12強棒球賽承辦單位，12強預賽B組將於13日開打，台灣隊首戰就要對上韓國。而針對大巨蛋尚未完成公安申報，棒協秘書長林宗成今天接受中央社記者訪問時說：「12強我們是跟台北市政府合作，協會負責運作比賽，這部分市府會處理。」

被問到是否會擔心12強開打前仍尚未處理好，林宗成則強調：「不可能、不用擔心，我們是跟市府一起承辦，我相信應該會處理好。」