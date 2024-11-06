日職／佐佐木朗希動向成焦點 MLB高層口風緊閉

日職羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希明年動向備受關注。大聯盟總管會議今天正式開始，不過對於是否會網羅佐佐木朗希，許多球隊高層都都避而不談，表示無法發表評論。

23歲的佐佐木朗希本季先發18場，生涯首度單季取得10勝，防禦率2.35，今年最快球速達162公里。朗希本季曾因身體狀況欠佳被降至二軍調整，生涯在一軍共4個賽季，從未達成單季規定投球局數。

洋基總經理凱許曼沒有透露任何關於佐佐木的想法，許多球團高層也都不願多說。 路透

佐佐木朗希今年球季結束後，有機會透過入札制度挑戰大聯盟，但他未達到海外球員未滿25歲或者職業生涯不滿6年的規定，只能簽下小聯盟合約，羅德也無法透過讓他挑戰大聯盟取得高額入札金。 大聯盟今天召開總管會議，根據報導，對於佐佐木朗希的動向，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）表示，目前還不能討論不在自由市場的球員，藍鳥總經理艾金斯（Ross Atkins）也說無法發表任何意見。

不過艾金斯透露，曾經有看過佐佐木朗希的投球，「應該有許多大聯盟高層和球探都去過日本看過了，那裡的球員不僅才能出眾，具有悠久的棒球文化，對棒球的熱愛與多明尼加一樣，這或許說明了這麼多日本球員能在大聯盟發光發熱的原因。」