日職／佐佐木朗希動向成焦點 MLB高層口風緊閉
日職羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希明年動向備受關注。大聯盟總管會議今天正式開始，不過對於是否會網羅佐佐木朗希，許多球隊高層都都避而不談，表示無法發表評論。
23歲的佐佐木朗希本季先發18場，生涯首度單季取得10勝，防禦率2.35，今年最快球速達162公里。朗希本季曾因身體狀況欠佳被降至二軍調整，生涯在一軍共4個賽季，從未達成單季規定投球局數。
佐佐木朗希今年球季結束後，有機會透過入札制度挑戰大聯盟，但他未達到海外球員未滿25歲或者職業生涯不滿6年的規定，只能簽下小聯盟合約，羅德也無法透過讓他挑戰大聯盟取得高額入札金。 大聯盟今天召開總管會議，根據報導，對於佐佐木朗希的動向，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）表示，目前還不能討論不在自由市場的球員，藍鳥總經理艾金斯（Ross Atkins）也說無法發表任何意見。
不過艾金斯透露，曾經有看過佐佐木朗希的投球，「應該有許多大聯盟高層和球探都去過日本看過了，那裡的球員不僅才能出眾，具有悠久的棒球文化，對棒球的熱愛與多明尼加一樣，這或許說明了這麼多日本球員能在大聯盟發光發熱的原因。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言