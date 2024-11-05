中職／中信兄弟高宇杰、魏碩成 赴日職養樂多隊參與秋訓

中華職棒中信兄弟今天表示，一軍投捕教練王峻杰、捕手高宇杰、投手魏碩成前往日本職棒養樂多燕子隊松山基地參與為期2週的秋訓行程，期盼能在技術、球風文化上做交流。

中信兄弟球團表示，在中職35年賽季拿下總冠軍後，休賽季期間教練團與選手們仍積極參與秋訓、各種自我訓練與恢復的行程。

之前二軍總教練兼農場主管彭政閔，攜手林明憲等二軍教練團，前往日職讀賣巨人軍參訪交流。球團指出，近日再由一軍投捕教練王峻杰領軍，攜手高宇杰與魏碩成前往日職養樂多燕子隊松山基地，參與為期2週的秋訓。

兄弟球團指出，透過台日棒球文化交流與赴日投入秋訓「沉浸式」觀察與學習，高宇杰與魏碩成將帶著寶貴經驗回到台灣分享給團隊，持續為未來賽季做好準備。球團提到，接下來兄弟也將會陸續進行多項合作交流，期待無論是教練及球員們在休賽季期間都能有更多成長。

另外，中信兄弟隊明後兩天在台中洲際棒球場，與世界12強賽古巴國家隊進行交流，由總教練平野惠一領軍，再投入12強官辦熱身賽，團隊以賽代訓，為秋訓做調整與備戰。相關賽事資訊以12強官方公告為主。