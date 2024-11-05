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曝行政院致電安排工作 施俊吉回絕喊「明天就退休」…親揭下一步要做這事

中職／啦啦隊邊荷律曝最要好隊友是峮峮 喝酒後會變無賴

聯合新聞網／ 綜合報導
邊荷律。截圖自邊荷律IG
邊荷律。截圖自邊荷律IG

中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律因可愛臉蛋和個性，獲得許多球迷關注。她近日在網路節目提到，峮峮是跟她關係最好的隊友。

邊荷律首年來台就體驗到冠軍的喜悅，感動落淚畫面引發不少話題。她近日在「韓國女生Judy」影片中被問到，與哪個隊友關係最好，她的答案是峮峮，「從一開始就很照顧我，我們都很喜歡吃東西。」

當被問到最喜歡的選手，邊荷律回答，「每場都不一樣，那天表現最好的投手跟打者。」Judy還帶著邊荷律體驗台南「全糖」美食，市長黃偉哲現身請客，喝酒前邊荷律還自曝，「我喝酒的話會有點無賴，稍微更可愛一點。」

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「邊荷律魅力無敵，酒量更無敵」、「邊邊是個標準的吃貨，暢快喝酒不做作」、「荷律很適合拍這種美食系列」、「希望邊荷律能留在台灣發展」、「邊荷律真的太可愛了」。

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