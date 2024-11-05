日職／「虎之潛水艇」青柳晃洋想旅美 表態小聯盟約也要去

根據日媒《Sponichi Annex》報導，阪神虎30歲球星青柳晃洋表示，希望季後透過入札制度挑戰大聯盟，球團也有機會放行，讓他一圓旅美夢。青柳晃洋更表示，即使拿小聯盟合約也要旅美。

青柳晃洋是一名低肩側投的投手，他在2015年選秀會獲阪神第5指名入團，有「虎之潛水艇」的封號，不過他本人認為自己的投球只是出手比較低的側投而已。 2021年的東京奧運，青柳也入選日本代表，2021年與2022年賽季都有13勝的表現，2度收下中央聯盟勝投王，2022年更是以2.05的防禦率成為防禦率王，去年則隨阪神一同奪冠。

青柳是2020東京奧運（於2021年延期舉行）的日本棒球代表隊。 路透

不過，青柳晃洋近2年表現平平。他今年先發12場，拿到2勝3敗、防禦率3.69的成績，共投61局，投出35K，被打擊率為2成86，每局被上壘率為1.43。青柳晃洋本季薪水為2.1億日圓（約4406萬新台幣）。

《Sponichi Annex》指出，青柳晃洋在3年前就想挑戰大聯盟舞台，他說：「首次獲得個人獎項，又經歷東京奧運後，我就有了在大聯盟投球的想法，一直有想要挑戰的心情。」 青柳晃洋明年即將迎接生涯第10個賽季，他有可能在明年季後獲得國內自由球員權利，不過他仍仍選擇跨海挑戰。青柳晃洋坦言，很想在一個陌生的環境中從頭開始。