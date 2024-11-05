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韓職／最新！韓媒證實李珠珢與經紀公司解約 有考慮國外發展
南韓啦啦隊女神李珠珢今年憑精緻臉蛋與洗腦「三振舞」，在台韓兩地獲得極大關注。不過日前出現她與所屬經紀公司APEX解約傳聞，如今韓媒《MyDaily》打出獨家報導，證實這項消息。
李珠珢今年擔任起亞虎啦啦隊，她補妝後馬上跳起三振舞的短片在YouTube上點閱已破9千萬，引發不少話題，許多南韓藝人也爭相模仿。今年7月她有隨隊來台與中華職棒富邦悍將隊交流，帶給台灣球迷們美好回憶，紛紛敲碗她明年來台發展。
不過李珠珢球季尾聲因傷缺陣，起亞虎隊韓國大賽也不見她的身影。《MyDaily》報導指出，隨著起亞虎奪冠，啦啦隊員們紛紛上傳奪冠感言，李珠珢只發奪冠徽章限時動態，因此許多球迷猜測她已離隊。
這項消息得到所屬經紀公司證實，雙方合約已結束，讓李珠珢難以表達奪冠喜悅，未來可能難以見到她在起亞虎隊跳三振舞，據悉，她在多方面考慮國內外的機會。
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