中職／當年牽線平野惠一如今成冠軍教頭 林威助：有和他說恭喜

中信兄弟隊4年3冠，前2冠由林威助率隊拿下，今年由平野惠一率隊稱霸，過去平野在他的牽線下來到台灣，如今也成冠軍教頭，林威助也透露，有向他表達恭喜。

平野是在2022年加入兄弟教練團，最初接到來自時任兄弟教頭的林威助邀約時先是婉拒，但抵不過他的奪命連環call，加上感念台灣過去對於311日本東北大地震的援助，最終點頭進入助總的教練團，儘管林威助已在2023年季中去職，但平野續留兄弟陣營，並進一步在今年成為總教練、冠軍教頭。

林威助透露，前幾天有和平野聯絡，「我有和他說恭喜，帶得很好。」林威助表示，每年只有一隊會是總冠軍，其他五隊都是需要反省，職棒總教練的工作很辛苦，壓力很大，持續針對不足的地方補強，「總之都是希望球隊要打出好成績。」