中職／吃也是一種訓練 林威助參考阪神意見改造悍將二軍
林威助重返職棒圈，今天以富邦悍將隊副領隊、農場主管的身分，西裝筆挺與媒體見面，對於改造悍將二軍，從基地設施、飲食菜單著手，也包括參考阪神虎隊的作法。
林威助消失中職賽場1年半，在自由教練市場上一直都很有行情，包括來自日本獨立聯盟的總教練邀約，也有其他中職球隊的教練職務，或是尚未細談詳細工作內容。
悍將是其中比較明確給予農場職務的球隊，感受到來自球隊高層的期待，讓他決定前進悍將。儘管「制服組」的工作，與過去擔任教練很不一樣，林威助說：「我覺得可以幫助職棒圈的球員，都想挑戰看看。」
過去10多天已在稻江基地考察，林威助針對基地設施、飲食菜單提供自己的建議。對於基地設施的部分，他提到：「有些需要一些時間，不一定有辦法馬上做，我的認知是必須把環境先顧好，所以都有提出建議，如果可以慢慢朝這個方向來做，對球隊是加分。」
至於飲控，林威助透露，有問過阪神那邊的作法，針對選手不同的體型設有級距，每天需要攝入多少各類營養，要求選手每天上傳，他直言選手剛進入職棒，面臨120場賽季和以前的盃賽很不一樣，一定會遇到疲勞其，受傷機率也會提高，「有聽說二軍受傷的人還滿多，這需要一步一步去解決問題。」他強調「吃」也是一種訓練，可以幫助選手延長壽命，會從這方面著手要求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言