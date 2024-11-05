中職／吃也是一種訓練 林威助參考阪神意見改造悍將二軍

林威助重返職棒圈，今天以富邦悍將隊副領隊、農場主管的身分，西裝筆挺與媒體見面，對於改造悍將二軍，從基地設施、飲食菜單著手，也包括參考阪神虎隊的作法。

林威助消失中職賽場1年半，在自由教練市場上一直都很有行情，包括來自日本獨立聯盟的總教練邀約，也有其他中職球隊的教練職務，或是尚未細談詳細工作內容。

悍將是其中比較明確給予農場職務的球隊，感受到來自球隊高層的期待，讓他決定前進悍將。儘管「制服組」的工作，與過去擔任教練很不一樣，林威助說：「我覺得可以幫助職棒圈的球員，都想挑戰看看。」

過去10多天已在稻江基地考察，林威助針對基地設施、飲食菜單提供自己的建議。對於基地設施的部分，他提到：「有些需要一些時間，不一定有辦法馬上做，我的認知是必須把環境先顧好，所以都有提出建議，如果可以慢慢朝這個方向來做，對球隊是加分。」