中職／聯盟正式公告陳子豪行使FA 目前僅2名兄弟主力提出

中職今天正式宣告，中信兄弟選手陳子豪行使自由球員權利，他透過經紀公司表示，希望透過更多人行使權力，讓自由球員制度運作更完善。目前已有詹子賢、陳子豪投身自由市場。

今年中職自由球員市場有多名好手符合資格，中信兄弟詹子賢昨天正式宣告之後，陳子豪昨天也表態已經遞交自由球員權利行使申請，直到今天中職聯盟正式宣告。

陳子豪的經紀公司秉初運動娛樂經紀昨天表示，自由球員制度在職業運動產業是很平常的事情，球員累積到了年資資格也是肯定，希望透過更多人行使權利，讓台灣職棒在自由球員制度的運作可以更完善，接下來就看球團安排時間，會跟有意網羅的球團聊聊大致想法。

29歲的陳子豪在2013年高中生選秀第2輪被選入，本季一軍出賽87場總計301打數敲出83支安打，包括17發全壘打，送回60分打點，打擊率2成76，球季結束後符合自由球員資格。