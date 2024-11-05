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中職／球迷視角看悍將應援曲洗腦 林威助：登登～登登～噠噠噠～噠噠噠～

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
林威助也懂哼悍將本季爆紅的超洗腦應援曲。圖／富邦悍將隊提供
林威助也懂哼悍將本季爆紅的超洗腦應援曲。圖／富邦悍將隊提供

林威助成為富邦悍將隊新鮮人，以副領隊、農場主管的身分加入「北方王者」，被問到對新莊棒球場比賽氣氛的印象，想到洗腦的應援曲，還當場哼起「登登～登登～噠噠噠～噠噠噠～」，口中的旋律是經典的32撞神曲「Go Stronger」。

林威助過去一年半以球迷的身分關心中職賽場，雖沒有實際進到球場，但看職棒轉播向來就是家裡的例行公事。他說從自己開始打棒球開始，母親都是平日6點半、假日5點就會打開電視看轉播，「我母親是中職球迷，這個習慣是從以前就有。」

富邦育樂總經理陳昭如、富邦悍將隊副領隊林威助合照。記者陳正興／攝影
富邦育樂總經理陳昭如、富邦悍將隊副領隊林威助合照。記者陳正興／攝影

媽媽是不是已經變成「邦粉」？林威助笑答，還沒問過她這題，但應該是，「其實她滿了解每隊選手，常常和我說今天哪個投手、打者表現不錯，搞不好比我還了解。」至於自己從轉播中注意到的悍將選手，林威助則是表示，其實悍將陣中包括范國宸、申皓瑋、姚冠瑋、蔡佳諺等人實力都很好，但像是范國宸今年因傷影響表現，對於球隊戰力會有些影響。

新莊棒球場比賽氣氛一向被球迷誇讚最頂，林威助也提到，過去都是專注在球隊比賽比較多，但有注意到這幾年悍將球迷進場人數越來越多，加油聲也滿洗腦。

被進一步問到哪一首最洗腦，林威助思索一下哼出「登登～登登～噠噠噠～噠噠噠～」，讓在場媒體、球團人員都開始轉動腦筋到底是哪一首，答案是「Go Stronger」中的「開戰時刻，準備好全副武裝」旋律。

中職 林威助 棒球

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