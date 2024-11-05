中職／悍將李東洺與啦啦隊瑟七傳緋聞 網哀號：我破防了

統一獅啦啦隊人氣成員瑟七（林沂玟）去年在亞洲職棒冠軍爭霸賽爆紅，今年更推出首部個人寫真月曆。先前她與富邦應援團團長Travis（阿崔）鬧出緋聞，如今卻被網友挖出疑似與富邦悍將隊投手「韓系歐巴」李東洺交往，令人相當驚訝。

昨天有網友在PTT發文詢問，「歐巴喜歡吃饅頭，真的假的啊？」暗指李東洺與綽號「饅頭」的瑟七交往中。還有網友扮演偵探，翻出兩人社群貼文線索，包含同款鞋子同樣式雨傘，推測兩人疑似有一同出遊過。

網友翻出李東洺與瑟七有同款鞋子和雨傘。 截圖自PTT

消息曝光後，網友們紛紛崩潰表示，「反正我是破防了」、「心碎了」、「面對現實吧，不要再說服自己了」、「印象之前就有在傳了」、「原來阿崔只是煙霧彈」、「嘆為觀止」。

據《中時新聞網》報導，瑟七所屬的經紀公司藝維克國際娛樂對此回應，「女孩們私下正常交友，我們都不會干涉也不會過問，就希望大家專注在他們場上的表現及個人的作品。」