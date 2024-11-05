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中職／FA、洋砲補強看鋒哥需求 林威助談悍將奪冠大業

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊副領隊林威助。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊副領隊林威助。記者陳正興／攝影

林威助加入富邦悍將隊，其中一個身分是副領隊，今天也在媒體訪談中被問到關於自由球員、洋將、教練團補強等問題，他強調必須看總教練陳金鋒的需求，私底下也確實都有評估，哪些戰力會是悍將需要。

中職今年碰到自由球員大年，預計將有一個熱鬧的冬天，其中也不乏過去他在中信兄弟隊的子弟兵，今天被問到對於自由市場補強的想法，林威助表示，「能夠成為FA的選手都有一定能力，可以的話，相信球團都會想要，還是要看球隊和鋒哥的反映。」

他說私底下都已有討論、評估，哪個對悍將最有幫助。至於部署洋砲的可能性，他也說：「這和FA一樣，如果鋒哥有需要，還是會找好的洋砲。」

悍將過去8年無冠，連總冠軍賽經驗都是0，身為總冠軍賽勝率100%的男人，也被問到外界最迫切想知道的話題，如何幫助悍將奪冠？

林威助表示，「每支球隊在過程中一定會面臨許多困境，還有一些艱難的決定，這些都是公司考量，沒有對錯。」他說自己現在的職務就是訓練好二軍的年輕球員，「讓他們在隊內競爭，才有對外競爭。好的球隊都是不只一軍強，二軍也要有競爭力，才不會因為沒有誰而沒有好的成績。」

富邦悍將 林威助 自由球員

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