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中職／讚陳金鋒熟知選手現況 林威助談再返前線作戰「未來的事無法定論」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
林威助、陳金鋒在富邦悍將隊合作。圖／富邦悍將隊提供
林威助、陳金鋒在富邦悍將隊合作。圖／富邦悍將隊提供

林威助以副領隊、農場主管的頭銜加入富邦悍將隊，外界也相當關注他與一軍總教練陳金鋒的互動，兩人已在稻江基地碰面過，被問到陳金鋒有什麼特別請託，林威助表示，不需要特別請託，「這是我應該要做的。」

外界看陳金鋒、林威助，像是番茄和馬鈴薯看似不太相關，但兩人的互動是否有可能更像是經過淬煉後的番茄醬和薯條？被問到這幾天與陳金鋒的互動，林威助表示，兩人過去在中華隊就共事過，「他性格很好，對談過後，也覺得他很了解現在富邦球員現況。」

林威助表示，陳金鋒和他說，目前二軍選手距離一軍戰力還需要一些時間磨練，「我也說我會全力以赴，希望可以在有限時間內幫助一軍戰力。」至於陳金鋒有沒有特別請託？他說：「沒什麼請託啦！我應該要做的，在自己的崗位上做好。」

林威助現階段於悍將的定位比較屬於「制服組」，主要負責農場養成，未來不論一軍或二軍教練團，是否有重返前線作戰的計畫？林威助表示，「未來的事沒辦法定論，會發生什麼事情不清楚，目前職務就是好好在二軍養成球員，讓他們可以快速成長，這是我現在最重要的課題。」

富邦悍將 林威助 陳金鋒

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