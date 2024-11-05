中職／對陳真和24號的他印象深 林威助特調農場已有想法

林威助今天正式以富邦悍將隊副領隊、農場主管的身分對外亮相，過去10幾天已在稻江基地參與球隊運作，談到印象深刻的選手，包括會用日文打招呼的陳真，以及和他一樣穿24號球衣的楊閔貽。

林威助在10月22日上工，今天在新莊棒球場與媒體見面，分享過去幾天在悍將基地看到的選手、訓練環境。

林威助表示，「這10幾天的訓練當中，看到二軍很多球員身材素質都滿好，畢竟會選進來都有一定素質和能力。」他說接下來自己的任務，就是怎麼讓他們成長，為他們制定個人化的訓練模式，針對弱點補強，會讓他們的成長更快速。

談到印象深刻的選手，林威助先是透露，選手練習態度都很好，「見到我或長輩都會問候，都說林桑早，或是說台語，但比較特別的是，只有陳真會和我說日文。」

他也點名今年選秀上榜盧柏華、楊閔貽，先前在台體就曾指導過，「那天看電視，看到楊閔貽穿24號，也看到他在一軍的表現，自己也覺得感到有成就，希望他在未來的棒球路上可以走得很順。」

悍將農場養成向來被視為較弱的一塊，被問到此事，林威助表示，之前都是從「另一隊」來看富邦選手，不知道他們過去的練習無法多加評論，「但以我個人來說，在二軍的訓練，模擬一軍情境，讓他們上到一軍不會覺得陌生。」