中職／證實有其他球隊接洽 林威助選擇富邦悍將有原因

消失中職賽場1年半，林威助以富邦悍將隊一員重新回到這個戰場，今天以悍將副領隊、農場主管的身分與媒體見面。

林威助率領兄弟的兩個完整球季都奪冠，以8連勝之姿橫掃台灣大賽，但2023年5月10日兄弟在新莊棒球場客場出賽時，他因「請假」缺席，從此銷聲匿跡在中職賽場，球迷尋覓「***」許久，終在近期等到他的重出江湖，轉投悍將麾下。

林威助在市場上依然相當搶手，季外洽談合作的球隊不只悍將，林威助也透露，「據我所知，是有其他球隊聯繫，也包括日本球隊。」他表示，「最終來到富邦，是因為感受到球隊高層對我的肯定，也對我滿期待。」此外，給予他的職務明確，自己也想從另一個角度協助球隊養成，「所以我決定接受挑戰、選擇富邦悍將。」

林威助接下來的工作將著重在年輕選手養成，尤其是選手剛從學生棒球跳到職業棒球，教導他們如何為120場賽季做好準備，自己過去也有在中職二軍的經驗，可以幫上悍將農場。

林威助也提到，過去一年半時間大部分留給家人，以前因為棒球都在外地忙於賽事，去年這段時間對他而言很寶貴；此外，在台體的教學也讓他學習到與年輕選手的指導、互動，對之後的工作也是有幫助。