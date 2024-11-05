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日職／松坂世代+大榮鷹最後一人！ 軟銀老將和田毅宣布引退
軟銀鷹隊今日在球隊官方《X》上宣布，陣中43歲老將和田毅將引退，結束他的日職17年生涯，同時他也將成為「松坂世代」最後一位退役的選手。
和田毅的球技與個性受到許多球迷與年輕後輩推崇，甚至被譽為軟銀「隊魂」。今年年初傳出西武將簽下和田毅作為因爭議而轉隊的山川穗高的補償，和田毅本人則表示「若轉隊就要退休」，在球迷的不滿下軟銀緊急將和田毅留下。而季中也傳出他有意續戰2025年球季，但經過考量後仍選擇引退
和田毅2002年加盟大榮鷹隊（軟銀前身），從新人年開始連續5年取得雙位數勝投，2011年選擇跨海挑戰大聯盟，2016年回鍋日職，在大聯盟的2個球季共計5勝5敗，防禦率3.36，而在日職共計17個球季取得160勝89敗，防禦率3.18。
根據日本媒體報導，和田毅在10月13日為季後賽做準備的一場實戰中傷到左腳，因此缺席後續賽事。球隊本來也安排他在下一季繼續擔任輪值，但和田毅在日本大賽結束後選擇做出退役的安排。和田毅征戰日職多年，是現役最後一位「松坂世代」以及大榮鷹球員。
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