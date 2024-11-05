中職35回顧／樂天桃猿力求聲量「突破」 從炎上到止血翻轉球迷觀感

話題滿滿的中華職棒35年球季落幕，今年6支球隊同享台北大巨蛋首年紅利，各隊票房收入全部破億元，全聯盟合計更逼近11億元，雙雙創下史上新高！全季例行賽累積超過276萬人入場，單場平均7,684人，總冠軍賽5戰觀眾累積13萬2,625人，都將過往舊紀錄遠遠拋在後頭。進場看職棒人數突破性成長，是否同樣拉抬各隊網路聲量，讓球隊品牌被更多人看見，《網路溫度計DailyView》推出「中職35回顧系列」，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察6隊今年球季網路討論度，提供球迷另一個認識中職球隊的角度。

系列首篇介紹樂天桃猿，2011年開始以桃園為根據地，球隊2020年轉由日本企業樂天集團接手經營至今，今年歷經季前「全猿逃走中」戰力大調整，桃猿最終交出全年第三名，季後賽首輪止步的成績，於10月14日結束中職35年球季，戰績從不被看好到幾乎持平去年表現，樂天桃猿全季討論話題是什麼呢？

終結「四處紮營」返家卻失魅力？桃猿全季主場觀眾成長不到2%

翻攝FB／Rakuten Monkeys

本季中職例行賽觀眾人數較上季成長28.07%，去年繳出60場主場觀眾場均7,169人，成為票房冠軍的樂天桃猿，本季同樣完成60場主場賽事，每場平均觀眾卻僅成長1.63%（7,286人），6支球隊排名第4名。受到去年季後球場整修進度落後影響，樂天桃猿開季前3週必須挑選其他球場當作自家主場，雖獲得將清明連假3場賽事排在大巨蛋衝票房機會，卻因準備時間過於倉促，無法讓效益最大化，相比其他5隊全數交出2萬人以上成績，樂天桃猿大巨蛋場只開出最高13,706人票房。

重返改造完成的樂天桃園棒球場，過往扮演中職行銷領頭羊的桃猿球團，或許受到前領隊浦韋青主導樂天女孩私接商案牟利一事影響，本季經營策略轉變，回歸球賽本質，除了未續約人氣韓援李多慧，還在各隊效法桃猿策略開啟「大韓海時代」，成為本季唯一沒有韓國啦啦隊的球隊。期望透過升級版球場、全本土啦啦隊和精彩球賽吸引球迷進場，曾是中職多元主題日先驅的桃猿隊，本季活動較無亮點，最終反映在未盡理想的假日票房，但在平日推出回饋桃園區民免費進場的「桃園日」做出口碑，拉抬整體進場人數，最終53場比賽票房成長0.57%，繳出持平成績單。

樂天桃猿網路聲量33萬筆 球隊表現不及「炎上」、「滅火」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「樂天桃猿」中職35年球季（日期：2024/01/01～2024/10/15）聲量趨勢變化，10個半月總共累積33萬0,089筆，從單週聲量統計可見4月7日到4月13日為最高峰，共有19,244筆聲量，當時桃猿隊仍在四處借球場比賽，4月7日大巨蛋主場賽事，球隊從0比8落後中信兄弟局面，完成大逆轉以11比8勝出，成為當天球迷話題，該戰也成為本季經典一役。

桃猿在到處為家的情況下，4月16日、17日租借台南球場比賽，12日於官方粉專發布回饋當地猿迷的賽前開球嘉賓報名活動，棒球網紅「台南Josh」於該則貼文留言互動，球團小編隨後卻在文章加入「Josh禁止」文字，大開他擁有「反指標」體質的網路哏玩笑。未料此舉讓Josh不滿拍片回應，引爆網路不滿輿論，釀成公關危機之後，桃猿球團13日於粉專道歉止血，單週兩大話題衝出討論高峰。

球季期間樂天桃猿另一個話題高峰落在6月9日到6月15日，聲量累積18,104筆，6月10日隊上球員邱丹酒駕，在國道發生自撞護欄車禍，經媒體披露後引發球迷議論紛紛，不少人關注球團如何處置造成討論聲量激增。桃猿隊11日開會火速做出開除決議，同日便與邱丹解除合約，此次回應明快有效降低輿論發酵，聲量較前一日下跌過半，嚴厲處置更獲球迷好評，「早上那些太急著酸了」、「有處理有推，難得這麼快就決定了」、「舒服啦！給樂天球團一個大推」、「依日本企業來說，我覺得這次算快了」、「給推，希望其他球團學著點」。

桃猿「熱門關鍵字」 揭秘兩人為何成焦點

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

觀察「樂天桃猿」中職35年球季（日期：2024/01/01～2024/10/15）網路熱門關鍵字，隊職員相關詞彙出現「古久保健二、陳晨威、威能帝、朱育賢、林立、肯特、梁家榮、林子偉、黃子鵬、廖健富、林泓育、馬傑森、邱丹」。本季桃猿無球員登上「年度十大話題球星」調查，引起球迷論壇熱烈討論，帥氣有成績、迷妹眾多的陳晨威被公認是最大遺珠，回顧他今年討論熱度，與桃猿球場主持人沐妍互動成為話題，練出長打成為力量速度型打者讓大家關注表現，都是陳晨威成為樂天桃猿本季重要關鍵字的原因。

翻攝IG、FB／c.c.w____98、Rakuten Monkeys

本季新上任的樂天桃猿總教練古久保健二，是熱門關鍵字唯一非球員身分隊職員，面對季前戰力下降、季中多位主力因傷缺陣，綽號「阿公」的他初掌兵符逐漸找出球隊贏球模式，獲得許多球迷掌聲。另一方面，保有老一輩日本棒球圈思維的古久保，評論中職明星賽「神獸對決」，認為比賽「沒打完不太好」、批評對手大比分領先還盜壘「不是很好」、要讓陳柏豪穩拿年度救援王獎項，放他投79球花光6比0領先還吞敗等，各種爭議言論與做法引發網友議論，讓「阿公」成為本季話題總教練。

桃猿領隊親回球迷心聲 採納意見為下一季做準備

本季經營高層全部交由日本團隊接手後，樂天桃猿領隊川田喜則為更加瞭解球迷對於球隊建言，於球場設置實體意見箱供到場觀眾闡述想法，經過整理之後的意見由他本人親自拍片回應，發布在官方社群平台的回覆影片獲得球迷肯定，認為球團終於有心積極耕耘台灣市場。網路輿論關注的教練人選調整話題，球季結束立刻有所改變，樂天桃猿團隊多方聽取建議的做法，有望在下一季帶來更多正面聲量，是否真有落實，球迷即時在社群平台給予的反饋，將成為重要觀察指標。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月01日至2024年10月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『樂天桃猿』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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