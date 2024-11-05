中職／獅投古林睿煬獲MVP 新人王雄鷹曾子祐拿下

中華職棒年度頒獎典禮昨天公布三項大獎，統一獅隊古林睿煬以年度ＭＶＰ為今年的精采賽季畫下句點，成為近十八年第一位獲獎的本土投手，將帶著這座中職最高榮譽獎項挑戰旅外。

古林睿煬二○一八年以第一指名加入獅隊，球團高度重視、悉心養成，健康、局數一直都是他的課題，他自嘲「玻璃娃娃」；今年迎接破繭而出賽季，首度達到競爭個人獎項的一二○局門檻，取得十勝二敗，防禦率一點六六排名聯盟第一，帶回最佳十人投手獎，入圍年度ＭＶＰ最終勝出，擊敗隊友勝騎士、台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹。

談到本季的蛻變，古林睿煬多次感謝陣中洋投對自己的幫助，不管是生活上、球場上，都會為自己提供意見，面對打者已無策略時，他們就會馬上獻策，讓他可以拿到球場上迎敵。他更在談到總教練林岳平時哽咽，自己的父親、阿公相繼過世後，餅總承擔起父親的角色，「可以站在這裡，我遇到人生最大的貴人林岳平教練，不只是教練，更是我第二個爸爸。」感謝餅總在這一路上幫自己「擋箭」，才有今天的自己。

勝騎士雖在ＭＶＰ競爭中落敗，但其實他也是古林睿煬的支持者，「我比古林更相信古林，希望他知道自己很棒，要相信自己的能力，我會為他旅外獻上最大祝福。」

2024中華職棒頒獎年度最佳新人獎由台鋼雄鷹曾子祐獲得。記者林伯東／攝影

新人王上演雄鷹內鬥，無意外由曾子祐以雄鷹隊史第一人之姿獲獎，他感謝總教練洪一中給了很多空間，才有機會在場上發揮。他原已前往日本職棒西武獅隊參與秋訓，為了頒獎典禮特地「快閃」返台，不錯過參與一生只有一次機會的難得場合。

最佳進步獎則由樂天桃猿隊陳柏豪帶回，過去在中信兄弟隊載浮載沉，今年轉隊獲得新生，他也妙喻：「從兄弟大學畢業，到樂天念研究所，讓所有人對我改觀。」