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中職／古林睿煬說餅總是第二個爸爸 告訴高中生在中職也可很厲害

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
古林睿煬（左）奪下年度MVP，敬愛的阿嬤（右）到場祝賀。記者林伯東／攝影
古林睿煬（左）奪下年度MVP，敬愛的阿嬤（右）到場祝賀。記者林伯東／攝影

統一獅隊24歲投手古林睿煬奪下年度MVP，成為年度頒獎典禮的最大焦點，在台上領獎、典禮後受訪都激動落淚，他說：「是有預期會哭，不知上台該說什麼，有先打一段話，想到家人時，情緒就很激動。」

古林睿煬的阿公和爸爸都在2018年過世，阿嬤今天出現在頒獎典禮為孫子獻花，場面相當感人，古林睿煬有些哽咽說：「阿公和爸爸去世後，阿嬤扮演很重要的角色。」

獅隊從2007年高國慶後，又有球員奪下年度MVP，古林睿煬是隊史第6位獲獎球員，特別感謝總教練林岳平；他表示，感謝「餅總」用心良苦，很快教導他人生方向，像是第二個爸爸，陪著他成長、失敗、挑戰，才能有今天。

古林睿煬認為本土投手不輸洋將，也希望自己的例子讓高中生多一條路可選擇，他說：「中職愈來愈進步，在中職也可變得更厲害。」

今年季後已經行使旅外條款，古林睿煬表示，會帶著堅持面對更大挑戰，就算未出國發展，也會鞭策自己變得更好。

另外，古林睿煬坦言今年仍有遺憾，就是最後一年留在中職，未能奪下總冠軍，無法帶著全隊參加頒獎典禮。

曾有不理性球迷認為，獅隊簽下古林睿煬是把錢丟到水裡， 他說：「拿到年度MVP就是最好的回應，希望球迷不要用攻擊、質疑、猜測的態度批評人。」

古林睿煬（左）奪下年度MVP，敬愛的阿嬤（右）到場祝賀。記者林伯東／攝影
古林睿煬（左）奪下年度MVP，敬愛的阿嬤（右）到場祝賀。記者林伯東／攝影

中職 古林睿煬 高國慶

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