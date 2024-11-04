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中職／平野惠一透露數度眼淚在眼眶打轉 兄弟奪冠初衷不變

中央社／ 台北4日電
2024中華職棒頒獎典禮晚上在台北舉行，年度最佳總教練由中信兄弟總教練平野惠一（前排左五）獲得。記者林伯東／攝影
2024中華職棒頒獎典禮晚上在台北舉行，年度最佳總教練由中信兄弟總教練平野惠一（前排左五）獲得。記者林伯東／攝影

中信兄弟總教練平野惠一今天出席年度頒獎典禮，對於詹子賢、陳子豪行使自由球員權利表示尊重。回顧球季，他坦言數次眼淚在眼眶打轉，率隊奪冠之外初衷不變，希望讓兄弟隊整體實力提升。

中職年度頒獎典禮今天舉行，冠軍隊中信兄弟全體出席，總教練平野惠一拿下最佳總教練獎。兄弟隊外野手詹子賢、陳子豪都確定行使自由球員（FA）權利，平野惠一受訪表示，「這是球員的權利，完全尊重。」

至於補強考量，平野惠一表示，今年球季選入了一些球員，季後當然也會釋出球員，戰力補強會有考量，但這也是戰略和策略，在還沒深入討論前也沒辦法對外說。

平野惠一透露，來台執教看了很多，也經歷很多事情，有很多事情需要思考，過程中數度想要掉淚，眼淚已經在眼眶打轉，但確定率隊奪下總冠軍的那刻卻沒掉淚，這是很怪的感覺，這幾天也一直在思考為什麼會有這樣的反應。

平野惠一表示，接下總教練帶隊奪下總冠軍很重要，但更重要的是希望兄弟整體實力更好，也希望讓球員水準提升，這是當初接下總教練的初衷。

兄弟奪下總冠軍沒有放鬆，平野惠一透露，今天上午球隊年輕球員還是維持訓練，強烈感受到大家努力想要拚的企圖心，知道明年球季兄弟會成為各隊的目標，面對明年球季需要思考的東西更多。

兄弟支援世界12強棒球賽熱身賽，有安排4場比賽，平野惠一表示，主要會以年輕球員、健康、必須表現給大家看的球員為主，也有跟業餘台中台壽霸龍隊借球員，會隨著比賽狀況調配。

中信兄弟 平野惠一 陳子豪

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