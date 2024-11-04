中職／府城金孫→台灣金孫 古林睿煬奪MVP打破18年土投乾旱期
中華職棒35年年度MVP出爐，「府城金孫」進階「台灣金孫」，統一獅隊古林睿煬本季投出台灣最強投手成績單，擊敗統一獅自家隊友勝騎士、台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹，讓中職暌違18年再現本土投手獲得年度MVP榮景。
古林睿煬本季繳出10勝2敗，防禦率1.66排名聯盟榜首，全年先發21場、125局都是生涯新高，與獅隊強大的洋投陣容相互輝映，一起撐起球隊上半季冠軍、全年第二、前進總冠軍賽的優異戰績。
中職洋投先發當道，也曾經歷打高投低的年代，2006年林恩宇完成MVP二連霸後，此後17年裡分別由13年野手、4年洋投斬獲MVP，本土投手長期消失在這份榜單中。
古林睿煬獲獎，終結長達18年的本土投手MVP乾旱期，而他有望在今年冬天確定旅外落點，帶著這項中職最高榮譽獎項展開職棒生涯下一篇章。
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