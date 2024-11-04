中職／感謝悍將機器人打是情罵是愛 戴培峰：明年全隊一起進來
中華職棒頒獎典禮最佳十人投手、捕手領獎，上演青梅竹馬畫面，古林睿煬、戴培峰第一次獲得最佳十人，剛好一起站上頒獎台，戴培峰對即將展開旅外生涯的古林睿煬直言：「第一次這麼不想看他留在台灣」，也喊話希望富邦悍將隊明年可以全隊一起才參加頒獎典禮。
古林睿煬今年投出生涯年，收穫防禦率王、最佳投手獎，也是稍後開獎的年度MVP大熱門；戴培峰過去也與頒獎典禮無緣，今年一舉完成金手套、最佳十人雙料獲獎，兩人都是第一次以個人獎得主身分參與頒獎典禮。
看著身旁的古林睿煬，戴培峰表示，這是最後一次和他一起站在頒獎台上，「人生第一次這麼不想看他留在台灣。」
他感謝劉家豪教練，在自己最低潮時鼓勵他、把他拉出來，教導他怎麼成為一位職業選手，也謝謝悍將球迷，「謝謝悍將家人，把比賽氣氛營造很好，還有悍將機器人，雖然只是客服，但會在我打得好時鼓勵我，打不好時也會罵我。」
戴培峰今年為參與頒獎典禮悍將唯一代表，他也提到，剛剛看中信兄弟隊奪冠的圖有點帥，「希望我們明年也有一張圖，我們一起進來！」
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