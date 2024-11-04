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中職／新人王並非毫無懸念 曾子祐明年目標瞄準個人獎

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
台鋼雄鷹隊曾子祐（左）獲選新人王，媽媽（右）到場獻花。記者林伯東／攝影
台鋼雄鷹隊曾子祐（左）獲選新人王，媽媽（右）到場獻花。記者林伯東／攝影

台鋼雄鷹隊內野手曾子祐獲選新人王，原本呼聲就高，最終票選結果也是如此，菜鳥球季留下相當完美的紀錄；他表示，這是第一次領獎，感謝總教練洪一中給了很多空間，才有機會在場上發揮。

曾子祐本季出賽115場，整季只缺席5場，繳出打擊率2成70、全壘打4支、打點36分的成績，得68分在全聯盟排名第6，揮出123支安打名列第7。

獲選新人王毫無懸念？曾子祐被媒體問到這個問題，他說：「比起期待，其實有更多緊張，並非毫無懸念，因為下半季表現不太好，還要再加強，才能一整年維持好表現。」

曾子祐表示，爭取新人王的對手很多，每個都很強，感謝球團給他很多失誤空間換取經驗，自己才能慢慢進步。

原本前往日本職棒西武隊秋訓，曾子祐為了年度頒獎典禮，昨天特別回到台灣，明天又要飛到日本，他說：「有很高的意願回來，感謝台鋼球團安排機票，這次在日本也學到很多東西，除了攻守之外還有精神和態度，整個訓練很扎實，有進步的感覺。」

媽媽帶來驚喜，出現在頒獎典禮獻花，曾子祐表示， 小時候容易生病、受傷，媽媽時常準備補品和雞湯，感謝她的照顧，明年目標是希望拿到個人獎。

台鋼雄鷹 曾子祐 西武

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