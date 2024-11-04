中職／無意外！曾子祐奪新人王 寫雄鷹隊史第一人紀錄
中職年度獎項在新人王上演台鋼雄鷹隊內鬥，最終結果無意外由「鷹狀元」曾子祐勝出，從日本西武獅隊秋訓特地「快閃」返台一趟的他，親自領取這座一生只有一次機會的獎項。
雄鷹今年升上一軍，陣中多數選手都符合新人王資格，最終三位入圍者曾子祐、王博玄、陳柏清都來自雄鷹，未開獎已經篤定誕生隊史第一位新人王。
曾子祐繳出穩定的打擊表現，以2成70打擊率敲出123支安打，更在游擊出賽115場，成為雄鷹元年的靈魂人物之一，一直都是新人王呼聲最高的選手，連王博玄、陳柏清都在開獎前就說「恭喜子祐」，最終票選結果也一如預期。
曾子祐原本已在10月底前往日本參與西武獅隊秋訓，幾乎全勤的賽季之餘繼續練功，要到11月中旬才會結束，但球團安排他快閃返台一趟，不錯過生涯重要時刻，親自領取這座獎項。
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