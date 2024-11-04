中職／陳柏豪形容從兄弟大學畢業 對「79球事件」很懊惱

樂天桃猿隊「終結者」陳柏豪奪下最佳進步獎，在年度頒獎典禮上談到一路支持的母親，情緒有些激動，他說：「其實知道媽媽要來，但聽到她錄的話就哽咽了。」

最佳進步獎3位候選人陳柏豪、莊昕諺、曾頌恩都收到家人的祝福和鼓勵，陳柏豪表示，自己轉隊後「北飄」，很少有時間回台中，覺得對不起媽媽，謝謝她的支持，相信她兒子一定會更努力下去。

陳柏豪透露，這座最佳進步獎意義重大，感謝教練團、隊友、球迷給他動力，不管未來發生什麼事，會繼續為球隊好好打拚。

離開待了7年的中信兄弟隊，改披猿隊球衣第1年就奪下救援王、最佳進步獎，陳柏豪形容：「從兄弟大學畢業，到樂天念研究所，讓所有人對我改觀。」

陳柏豪表示，對「79球事件」很自責、懊惱，真的想完成任務（後援3局救援成功），太高估自己了，未來會繼續努力向前，只要努力一定會有好結果，如果不做就什麼都沒有。