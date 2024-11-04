中職／談東山再起獎的重量 林智平超直男回應：底座比較小
樂天桃猿隊老將林智平今年收穫東山再起獎，明年將以40歲展開賽季的他，喊話不想只是「東山一次」，而是要「東方神起」，被問到這座獎項的重量，給出超直男回應，成為聯訪上的意外笑點。
近幾年在一軍出賽空間遭到壓縮，林智平今年把握陳俊秀離隊後空出的一壘位置，打出老將價值，拿下東山再起獎。
被問到相比過去拿過的金手套、最佳十人、盜壘王獎項，這座東山再起獎座的「重量」，林智平的回應超「直觀」，他說：「比較輕吧！底座比較小，之前的底座比較大。」
被提醒是問「意義」上的重量，讓他自己都尷尬笑了，他表示，「這是時間累積才可以拿到的獎，如果在前面就放棄的話，或許就沒有機會。」
意外驚喜是過去曾在樂天桃猿隊合作過的日籍教練真喜志康永透過影片獻聲，林智平也說那是讓他差點掉淚的橋段，「二軍期間幫助我很多，以為日本教練會比較嚴厲，但他是用比較活潑的方式在帶球隊，幫助我在技術上有些轉變，了解該用什麼心情去準備，真的滿感謝他，讓我更認識棒球。」
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