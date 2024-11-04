快訊

中職／無意外！曾子祐奪新人王 寫雄鷹隊史第一人紀錄

出遊畫面曝！同學剛揪騎單車 台中小五童住家外600公尺遇死劫

10年房價所得比再創高！台中、台南家庭得多4年不吃不喝 北市持續吃土

中職／談東山再起獎的重量 林智平超直男回應：底座比較小

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
2024中華職棒頒獎典禮晚上在台北舉行，東山再起獎由樂天桃猿林智平（左）獲得，主辦單位特別邀請林智平的阿姨現身頒獎。記者林伯東／攝影
2024中華職棒頒獎典禮晚上在台北舉行，東山再起獎由樂天桃猿林智平（左）獲得，主辦單位特別邀請林智平的阿姨現身頒獎。記者林伯東／攝影

樂天桃猿隊老將林智平今年收穫東山再起獎，明年將以40歲展開賽季的他，喊話不想只是「東山一次」，而是要「東方神起」，被問到這座獎項的重量，給出超直男回應，成為聯訪上的意外笑點。

近幾年在一軍出賽空間遭到壓縮，林智平今年把握陳俊秀離隊後空出的一壘位置，打出老將價值，拿下東山再起獎。

被問到相比過去拿過的金手套、最佳十人、盜壘王獎項，這座東山再起獎座的「重量」，林智平的回應超「直觀」，他說：「比較輕吧！底座比較小，之前的底座比較大。」

被提醒是問「意義」上的重量，讓他自己都尷尬笑了，他表示，「這是時間累積才可以拿到的獎，如果在前面就放棄的話，或許就沒有機會。」

意外驚喜是過去曾在樂天桃猿隊合作過的日籍教練真喜志康永透過影片獻聲，林智平也說那是讓他差點掉淚的橋段，「二軍期間幫助我很多，以為日本教練會比較嚴厲，但他是用比較活潑的方式在帶球隊，幫助我在技術上有些轉變，了解該用什麼心情去準備，真的滿感謝他，讓我更認識棒球。」

2024中華職棒頒獎典禮晚上在台北舉行，東山再起獎由樂天桃猿林智平（左）獲得，主辦單位特別邀請林智平的阿姨現身頒獎。記者林伯東／攝影
2024中華職棒頒獎典禮晚上在台北舉行，東山再起獎由樂天桃猿林智平（左）獲得，主辦單位特別邀請林智平的阿姨現身頒獎。記者林伯東／攝影
2024中華職棒頒獎典禮晚上在台北舉行，東山再起獎由樂天桃猿林智平（左）獲得，主辦單位特別邀請林智平的阿姨現身頒獎。記者林伯東／攝影
2024中華職棒頒獎典禮晚上在台北舉行，東山再起獎由樂天桃猿林智平（左）獲得，主辦單位特別邀請林智平的阿姨現身頒獎。記者林伯東／攝影
2024中華職棒頒獎典禮晚上在台北舉行，東山再起獎由樂天桃猿林智平（左）獲得，主辦單位特別邀請林智平的阿姨現身頒獎。記者林伯東／攝影
2024中華職棒頒獎典禮晚上在台北舉行，東山再起獎由樂天桃猿林智平（左）獲得，主辦單位特別邀請林智平的阿姨現身頒獎。記者林伯東／攝影

林智平 樂天桃猿 陳俊秀

延伸閱讀

圖輯／2024中職東山再起獎由林智平獲得

中職／對200盜有執念 林智平不想只是「東山一次」

中職／7大自由球員行情好 開市將掀起罕見搶人大戰

中職／狂！暴力猿G2血洗病獅 23安、17分、16勝分差都破紀錄

相關新聞

中職／無意外！曾子祐奪新人王 寫雄鷹隊史第一人紀錄

中職年度獎項在新人王上演台鋼雄鷹隊內鬥，最終結果無意外由「鷹狀元」曾子祐勝出，從日本西武獅隊秋訓特地「快閃」返台一趟的他...

中職／陳子豪證實行使FA權利 是否續留兄弟順其自然

中信兄弟隊重砲陳子豪確定行使自由球員（FA）權利，已送出申請文件，今天參加年度頒獎典禮前表示，這是生涯首次行使權利，沒想...

中職／炸裂！兄弟陳子豪也將行使FA 經紀公司證實已送文件給球團

據媒體報導，繼中信兄弟隊30歲外野手詹子賢確定行使自由球員（FA）資格後，《自由體育》報導同隊陳子豪所屬秉初經紀公司也表示，今天已將申請文件送交至兄弟球團南港辦公室，待聯盟正式宣布。 聯盟今天正

中職／搶人戰開跑！詹子賢正式提交FA申請 本季第一人

中華職棒的自由球員冬季採購正式開跑，聯盟今天公告詹子賢行使自由球員權利，也成為今年第一位正式遞件的選手。

中職／江坤宇談張育成明年衝擊游擊連霸 盼再與詹子賢當隊友

年僅24歲的江坤宇，已經出入頒獎典禮像是行灶腳，游擊手位置上的連霸，明年將面臨大聯盟級對手張育成的競爭，江坤宇則說張育成...

中職／大巨蛋再釋出9場給例行賽 聯盟感謝並盼持續朝目標場次爭取

中華職棒爭取明年台北大巨蛋檔期，遠雄巨蛋公司初版提供中華職棒聯盟明年例行賽檔期共20場，日前中職聯盟與領隊會議共同呼籲增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。