中職／談東山再起獎的重量 林智平超直男回應：底座比較小

樂天桃猿隊老將林智平今年收穫東山再起獎，明年將以40歲展開賽季的他，喊話不想只是「東山一次」，而是要「東方神起」，被問到這座獎項的重量，給出超直男回應，成為聯訪上的意外笑點。

近幾年在一軍出賽空間遭到壓縮，林智平今年把握陳俊秀離隊後空出的一壘位置，打出老將價值，拿下東山再起獎。

被問到相比過去拿過的金手套、最佳十人、盜壘王獎項，這座東山再起獎座的「重量」，林智平的回應超「直觀」，他說：「比較輕吧！底座比較小，之前的底座比較大。」

被提醒是問「意義」上的重量，讓他自己都尷尬笑了，他表示，「這是時間累積才可以拿到的獎，如果在前面就放棄的話，或許就沒有機會。」