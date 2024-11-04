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中職／去年只投5局變成救援王 最佳進步獎得主就是陳柏豪

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
樂天桃猿隊陳柏豪拿下最佳進步獎。記者林伯東／攝影
樂天桃猿隊陳柏豪拿下最佳進步獎。記者林伯東／攝影

中職最佳進步獎得主沒有太大意外，樂天桃猿隊「終結者」陳柏豪經過票選，擊敗隊友莊昕諺、中信兄弟隊曾頌恩，繼年度救援王後再下一城。

陳柏豪過去效力兄弟7個球季，去年只出賽4場、合計5局，未有任何勝敗和中繼、救援成功紀錄，今年改披猿隊球衣，成為生涯首次完整球季，後援出賽52場、投52.2局都是個人單季最多，繳出2勝4敗4中繼29救援、防禦率2.39的成績，擊敗兄弟隊吳俊偉，奪下生涯首座救援王。

晚上出席年度頒獎典禮前，陳柏豪強調對最佳進步獎保持平常心，也先寫好得獎感言備用，一路走來感謝教練團的幫助，讓自己成長很多；他在得獎後再次感謝全隊力挺，才有機會奪下這個獎項。

陳柏豪在典禮上先獲頒救援王獎座，除了感謝猿隊教練團、隊友和家人支持，也特別謝謝曾經待過的兄弟，最後他說：「媽媽辛苦您了。」

樂天桃猿隊陳柏豪拿下最佳進步獎。記者林伯東／攝影
樂天桃猿隊陳柏豪拿下最佳進步獎。記者林伯東／攝影

樂天桃猿 陳柏豪

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