中職／去年只投5局變成救援王 最佳進步獎得主就是陳柏豪

中職最佳進步獎得主沒有太大意外，樂天桃猿隊「終結者」陳柏豪經過票選，擊敗隊友莊昕諺、中信兄弟隊曾頌恩，繼年度救援王後再下一城。

陳柏豪過去效力兄弟7個球季，去年只出賽4場、合計5局，未有任何勝敗和中繼、救援成功紀錄，今年改披猿隊球衣，成為生涯首次完整球季，後援出賽52場、投52.2局都是個人單季最多，繳出2勝4敗4中繼29救援、防禦率2.39的成績，擊敗兄弟隊吳俊偉，奪下生涯首座救援王。

晚上出席年度頒獎典禮前，陳柏豪強調對最佳進步獎保持平常心，也先寫好得獎感言備用，一路走來感謝教練團的幫助，讓自己成長很多；他在得獎後再次感謝全隊力挺，才有機會奪下這個獎項。